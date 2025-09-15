Premios Emmy: Del pañuelo palestino de Bardem a la pedrería de Jenna Ortega

Premios Emmy: Del pañuelo palestino de Bardem a la pedrería de Jenna Ortega

Redacción Internacional. La 77 edición de los premios Emmy, que lideró la comedia ‘The Studio’ con 13 galardones, ofreció una alfombra roja que aunó moda y política, con el pañuelo palestino de Javier Bardem y el top de pedrería de Jenna Ortega como algunos de sus principales protagonistas.

El intérprete español, nominado como mejor actor de reparto por la antología ‘Monstruos- la historia de Lyle y Erik Menendez’ (‘Monsters- The Lyle and Erik Menendez Story’), acudió con la kufiya para denunciar “el genocidio de Israel en Gaza” y reivindicar un bloqueo comercial y diplomático hacia ese país, según afirmó a su llegada al teatro Peacock.  

Ortega, que entregó junto a Catherine Zeta-Jones el Emmy a mejor actriz secundaria en una serie de drama (Katherine LaNasa por ‘The Pitt’), sorprendió con un top de pedrería diseñado por Sarah Burton para Givenchy, que combinó con una falda negra de cintura baja.

G02NzqrbEAAXtfj

Su compañera en ‘Miércoles’ (‘Wednesday’) optó por ese mismo color con un vestido con corsé semitransparente y de inspiración gótica firmado por Yara Shoemaker Couture.  

El rojo fue otra de las elecciones populares de la noche- lo llevaron por ejemplo Sydney Sweeney y Selena Gomez, la primera con un vestido de seda de Óscar de la Renta y la segunda con un diseño de Louis Vuitton, mientras que Hunter Schafer se decantó por el magenta con un vestido de cuello halter de Alexander McQueen.  

G02A47rXMAAZ7YS
G02GYMZXAAAVRRx

Algunos de los looks más arriesgados estuvieron en manos de los actores- Colman Domingo, nominado a mejor actor secundario en una serie de comedia por ‘Las cuatro estaciones’ (‘The Four Seasons’), apostó por un Valentino con una americana azul claro y bordados de cristal, y Brian Tyree Henry llevó un Jaeger-LeCoultre con el broche de una cebra en su blazer y collares de perlas.  

G0495cTXIAA ohx
Colman Domingo (Fuente externa)

De corte más clásico fue Carrie Coon, nominada a mejor actriz de reparto en una serie de drama por ‘The White Lotus’ y que eligió un Chanel palabra de honor, el mismo escote que llevó Scarlett Johansson, en su caso un Prada en color mantequilla, la tonalidad de la temporada.  

Chanel fue igualmente la casa elegida por Michelle Williams, nominada a mejor actriz en una serie limitada por ‘Dying for Sex’, y que escogió un vestido vaporoso en rosa pálido.  

G03BN7oXsAAdyEJ
Carrie Coon (Fuente externa)

Lee más: Emmy 2025: Listado de ganadores de los premios

En ese mismo color, con pinceladas de azul, acudió Leighton Meester, que pisó la alfombra roja para acompañar a su marido, Adam Brody, nominado a mejor actor en una serie de comedia por ‘Nadie quiere esto’ (‘Nobody Wants This’).

G02C6KVWgAA7O9j
Leighton Meester (Fuente externa)

La compañera de reparto de este último, Kristen Bell, nominada igualmente por esa serie, se estrenó como aspirante en los Emmy con un Armani Privé de espalda descubierta.

G02GEkJWkAAnJrI
Kristen Bell (Fuente externa)

Cate Blanchett, nominada a mejor actriz en una serie limitada por ‘Disclaimer’, eligió un traje de terciopelo de ese mismo diseñador.

Pedro Pascal, que aspiraba al premio a mejor actor en una serie de drama por ‘The Last of Us’, galardón que recayó en Noah Wyle (‘The Pitt’), se inclinó por el blanco con un diseño de Celine, y Seth Rogen, que consiguió el premio al mejor actor en una serie de comedia por ‘The Studio’, optó por el marrón.

G01 FGgW8AAaLzP
Pedro Pascal (Fuente externa)
15 septiembre, 2025
