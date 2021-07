Emotivo mensaje de la Primera Dama a Luis Abinader por su cumpleaños

El presidente de la República Luis Abinader cumple hoy 54 años de edad, la Primera Dama, su hija Esther, funcionarios y diversas personas expresaron mensajes de afecto y felicitaciones hacia el mandatario.

«No soy de celebrar cumpleaños, mas hoy, agradezco a Dios estar en tu vida y la alegría de verte cumplir el anhelo de trabajar por el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo, como lo vienes haciendo.» Expresó la Primera Dama, Raquel Arbaje en sus redes sociales.

Esta fue la respuesta del presidente a su esposa: «Al igual que yo, también agradezco a Dios por tu compañía en esta lucha por el bienestar de mi pueblo y una mejor nación. TQM»

Asimismo, dijo Esther Patricia, hija del mandatario: «Felicidades @luisabinader que orgullo es ser tu hija. Gracias por enseñarme que una derrota no me puede tumbar y que una victoria no me puede nublar. Que nunca me faltan tus consejos. Te quiere, tu muchachota»

Por otro lado, se sumó a las muestras de felicitaciones, la Vicepresidenta del país Raquel Peña quien con mucho respeto agradeció la confianza que se le ha dado para servir al país a su lado.

Felicitan a Luis Abinader por su cumpleaños 54

«¡Feliz cumpleaños Sr. Presidente! Le pido a Dios que siga bendiciéndolo con salud y muchos momentos junto a su querida familia. Gracias por la confianza que deposita en mí, es un privilegio servirle a nuestro país a su lado.»

Miles de ciudadanos se sumaron y felicitaron al presidente declarandoles buenos deseos y bendiciones.

«Felicidades y muchas bendiciones para nuestro presidente.», «Feliz cumpleaños distinguido Dios conceda muchos años de vida y salud y le dé sabiduría para guiar a este pueblo por rectitud.», «Felicidades mi presidente, siga luchando por su país que estamos aquí para apoyarle siempre».