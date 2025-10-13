Empieza estudio sobre sostenibilidad corporativa en República Dominicana: ¿cómo participar?

  • Hoy
Empieza estudio sobre sostenibilidad corporativa en República Dominicana: ¿cómo participar?

La sostenibilidad corporativa está teniendo cada vez más relevancia a nivel global, no solo desde el punto de vista de las iniciativas que las empresas desarrollan para mejorar su relacionamiento con las comunidades donde están operando o para impactar positivamente en el medio ambiente; también para fortalecer su gobierno corporativo, gestionar su modelo de negocio más allá del cumplimiento normativo, garantizar el respeto de los derechos humanos y mantener relaciones transparentes y de muto beneficio con todos sus grupos de interés, desde los accionistas hasta los proveedores a lo largo de la cadena de valor de cada rubro productivo o comercial.

En la República Dominicana, sin embargo, nos falta una panorámica más clara sobre el estado actual de los avances nacionales en términos de sostenibilidad corporativa. El estudio propuesto por el politólogo Marco Coscione a Funglode y RD Sostenible, entidades que con entusiasmo asumieron el desafío, busca colmar este vacío y dibujar una primera radiografía a nivel país sobre cómo las grandes empresas están trazando sus caminos de sostenibilidad, desde sus políticas internas hasta las iniciativas externas.

A través de un cuestionario anónimo, el proceso de levantamiento de la información buscará involucrar a más de 100 grandes empresas presentes en el país, partiendo de las 100 empresas del Ranking Merco Responsabilidad ESG e incluyendo a otras. El cuestionario incluirá Aspectos de Gobernanza (Directorio, Estrategia, Transparencia y Reportabilidad, Gestión Ética, Alianzas y Asociaciones, Clientes); Aspectos Sociales (Personas, Salud y Seguridad, Diversidad e Inclusión, Proveedores, Comunidades, Derechos Humanos); y Aspectos Ambientales (Política Ambiental, Emisiones y Cambio Climático, Consumos de energía y agua, Certificaciones).

Un cuestionario muy exhaustivo, como nos comentó Marco Coscione, pero ágil de contestar, justamente para facilitar que muchas empresas lo puedan contestar y se garantizar representatividad de rubros económicos y alcance territorial.

El proceso de levantamiento de la información acaba de empezar y durará inicialmente un mes. Hacemos un llamado a las grandes empresas que operan en Rep. Dominicana a sumarse a esta investigación, la cual seguramente aportará al mundo empresarial y seguirá fomentando que las empresas consideren la sostenibilidad como núcleo indispensable de sus negocios y relaciones con la sociedad.

Para participar del estudio, contactar a: Marco Coscione (m.coscione@funglode.org) y Joan Rey (joan@rdsostenible.com.do).

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Empieza estudio sobre sostenibilidad corporativa en República Dominicana: ¿cómo participar?
Empieza estudio sobre sostenibilidad corporativa en República Dominicana: ¿cómo participar?
13 octubre, 2025
Invertir en el sargazo
Invertir en el sargazo
13 octubre, 2025
¡El Play está listo! ¡Llega la Pelota invernal!
¡El Play está listo! ¡Llega la Pelota invernal!
13 octubre, 2025
Abinader entrega 488 apartamentos en SDE
Abinader entrega 488 apartamentos en SDE
13 octubre, 2025
Nueva generación industria huevo en RD
Nueva generación industria huevo en RD
13 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Raphy Pina vuelve a mencionar a La Materialista tras dos años del polémico comentario sobre su hija

Raphy Pina vuelve a mencionar a La Materialista tras dos años del polémico comentario sobre su hija

Qué ver en Netflix el fin de semana: Imperdibles y recomendados para todos los gustos   

Qué ver en Netflix el fin de semana: Imperdibles y recomendados para todos los gustos   

#SinFiltro: Los comunicadores también necesitamos terapia

#SinFiltro: Los comunicadores también necesitamos terapia

Una nueva política industrial para América Latina y el Caribe

Una nueva política industrial para América Latina y el Caribe

Basura en la esquina: un espejo de nuestra cultura ciudadana

Basura en la esquina: un espejo de nuestra cultura ciudadana

Gobernar o controlar el PRM: el dilema de Luis Abinader

Gobernar o controlar el PRM: el dilema de Luis Abinader

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo