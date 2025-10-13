La sostenibilidad corporativa está teniendo cada vez más relevancia a nivel global, no solo desde el punto de vista de las iniciativas que las empresas desarrollan para mejorar su relacionamiento con las comunidades donde están operando o para impactar positivamente en el medio ambiente; también para fortalecer su gobierno corporativo, gestionar su modelo de negocio más allá del cumplimiento normativo, garantizar el respeto de los derechos humanos y mantener relaciones transparentes y de muto beneficio con todos sus grupos de interés, desde los accionistas hasta los proveedores a lo largo de la cadena de valor de cada rubro productivo o comercial.

En la República Dominicana, sin embargo, nos falta una panorámica más clara sobre el estado actual de los avances nacionales en términos de sostenibilidad corporativa. El estudio propuesto por el politólogo Marco Coscione a Funglode y RD Sostenible, entidades que con entusiasmo asumieron el desafío, busca colmar este vacío y dibujar una primera radiografía a nivel país sobre cómo las grandes empresas están trazando sus caminos de sostenibilidad, desde sus políticas internas hasta las iniciativas externas.

A través de un cuestionario anónimo, el proceso de levantamiento de la información buscará involucrar a más de 100 grandes empresas presentes en el país, partiendo de las 100 empresas del Ranking Merco Responsabilidad ESG e incluyendo a otras. El cuestionario incluirá Aspectos de Gobernanza (Directorio, Estrategia, Transparencia y Reportabilidad, Gestión Ética, Alianzas y Asociaciones, Clientes); Aspectos Sociales (Personas, Salud y Seguridad, Diversidad e Inclusión, Proveedores, Comunidades, Derechos Humanos); y Aspectos Ambientales (Política Ambiental, Emisiones y Cambio Climático, Consumos de energía y agua, Certificaciones).

Un cuestionario muy exhaustivo, como nos comentó Marco Coscione, pero ágil de contestar, justamente para facilitar que muchas empresas lo puedan contestar y se garantizar representatividad de rubros económicos y alcance territorial.

El proceso de levantamiento de la información acaba de empezar y durará inicialmente un mes. Hacemos un llamado a las grandes empresas que operan en Rep. Dominicana a sumarse a esta investigación, la cual seguramente aportará al mundo empresarial y seguirá fomentando que las empresas consideren la sostenibilidad como núcleo indispensable de sus negocios y relaciones con la sociedad.

Para participar del estudio, contactar a: Marco Coscione (m.coscione@funglode.org) y Joan Rey (joan@rdsostenible.com.do).