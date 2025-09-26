Empleada de la Opret, herida por choque de autobús de Caribe Tours contra estación Pedro Francisco Bonó en L2 del Metro

La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que a las 9:04 de la noche de este viernes se registró la colisión de un autobús de la empresa Caribe Tours contra la caseta de acceso de la estación Pedro Francisco Bonó, perteneciente a la Líneat 2 del Metro de Santo Domingo, ubicada en la avenida John F. Kennedy, esquina avenida Núñez de Cáceres.

Producto del impacto, una colaboradora de nuestra institución resultó herida.

«Su condición de salud se encuentra bajo evaluación médica y, tan pronto tengamos información confirmada, será oportunamente comunicada», dijo la Opret en un comunicado.

«Como medida preventiva, hemos suspendido temporalmente la parada de trenes en la estación Pedro Francisco Bonó hasta que se concluyan las revisiones técnicas y de seguridad necesarias», añadió.

«Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de nuestros usuarios y colaboradores, y agradecemos la comprensión de la ciudadanía mientras se normaliza la operación en este punto de la red», concluyó la Opret.