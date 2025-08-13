Empleados exigen a la Contraloría pago de bonos

La Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General denunció ayer “el reiterado incumplimiento” por parte de esa institución, en el pago de los Incentivos de Rendimiento Individual ascendente a más de 300 millones de pesos, correspondientes al periodo 2020- 2025.

Una nota expresa que la entidad, dirigida por Félix Antonio Santana García, fue demandada por ante el Tribunal Superior Administrativo, y entre otros requerimientos, le exigen honrar la deuda de RD$580 millones, debido al incumplimiento durante seis años consecutivos del pago de incentivos laborales, a sus propios servidores de Carrera Administrativa.

Oliver Batía, abogado representante de la asociación, tildó de descarado el incumplimiento de pagos, a pesar de existir leyes, decretos y resoluciones que obligan a su entrega, antes de finalizar cada año.

“Esto no es un simple retraso administrativo, es un abuso sistemático contra servidores públicos de carrera que han cumplido con su labor y han superado las metas exigidas. Es hora de que la Contraloría cumpla la ley y respete a su gente”, afirmó.

Expresó que “el derecho a esos pagos está sustentado en la Ley 41-08 de Función Pública, los Decretos 523-09 y 527-09, así como resoluciones emitidas por el Ministerio de Administración Pública”.

El documento expone que la Asociación advirtió mediante acto administrativo, que este caso podría abrir la puerta a nuevas demandas contra el contralor Santana García, la Dirección General de Presupuesto y su director José Rijo Presbot, y contra el MAP, por su complicidad en la retención ilegal de derechos adquiridos.

Leer: FNP pide estado excepción provincias línea fronteriza

“En la Ley 41-08 de Función Pública, el Estado reafirma su compromiso de regular de manera justa y transparente las relaciones laborales entre la administración y sus servidores. Dispone que la evaluación del desempeño de los servidores de carrera ces un mecanismo objetivo e imparcial para determinar incentivos económicos, académicos o morales”.