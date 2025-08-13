Empoderamiento ciudadano en la construcción de una sociedad democrática

3/4

La República Dominicana como nación emergente con condiciones naturales y humanas excepcionales, se encuentra en uno de los momentos de mayor trascendencia en toda su historia ya que, más allá de sus fronteras, se vive una coyuntura de cambios a todos los niveles (uno de los momentos de mayor fragmentación e incertidumbre de los últimos 50 años) que llama a la dirigencia nacional a asumirla con la decisión y arrojo que las circunstancias, impactadas por el crecimiento exponencial de la revolución tecnológica más importante, la de la Inteligencia artificial, exige.

A través de los años hemos podido conocer la mayor riqueza que posee este extraordinario país: su capital humano, su gran tesoro intangible, reducidas naciones del tamaño de la nuestra presentan condiciones parecidas.

El escenario, hoy más que nunca, es propicio para fortalecer el vínculo autoridades-liderazgo nacional-ciudadano y de este modo, construir un espacio donde la sociedad desde los más diversos ámbitos contribuya en la construcción de una democracia en la que el interés nacional, local y personal, se conjuguen, se entrelacen.

Existen ejemplos de naciones que, en su momento de mayores dificultades, sin capital humano suficiente y escasos recursos naturales, lograron el despegue hacia el desarrollo al fomentar la participación ciudadana como condición excepcional, como Singapur, isla sin ninguna riqueza natural, uno de los países más pobre del mundo. Para el año 1958 asume la dirección Lee Kuan Yew, quien toma la decisión de usar de un modo permanente el “Agente de Transformación y comunitario”. Actualmente es la nación con uno de los per cápita más alto del mundo, convirtiéndose a la vez en un importante centro de exportación de bienes.

Lo mismo realizó Estonia, que adquiere su independencia en 1994 al dedicarse a formar ciudadanos como “Agentes de Transformación y comunitario”, logrando un desarrollo tecnológico sostenido con lo que ha generado una gran prosperidad.

Nuestra nación posee un capital humano en las aulas de educación superior que asciende a los 500,000 matriculados, mientras la educación técnico profesional (Infotep), una cantidad importante.

Tener una política definida que pueda convertir parte de estos recursos humanos en “Agente de Transformación y Comunitario” o lo que también se conoce como “Agente de Cambio”, es esencial, en el proceso del empoderamiento ciudadano, aquel que es cultivado desde el aprendizaje, con orientaciones precisas hacia el fortalecimiento de espacios ciudadanos desde una óptica propositiva en la que el liderazgo nacional sea parte esencial.

A esta potencial riqueza humana se le adhiere la presencia en prácticamente toda la geografía nacional de instituciones con carácter cooperativista, de desarrollo y sociales, ellas, al estar presentes en gran parte de la geografía nacional, se convierten en medios adecuados para instruir a sus relacionados en cómo tener una participación constructivista.

No existe un instrumento más adecuado en el desarrollo de una nación que crear las condiciones que fomenten el compromiso de sus gentes más allá de lo particular, en la búsqueda de una mejor sociedad.