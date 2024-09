Emprendedora dominicana crea línea de maquillaje

Cada día son más las mujeres jóvenes dominicanas que desarrollan sus intereses, capacidades, y talentos logrando capitalizar sus sueños e intereses y convertir sus ideas de negocios en realidad.

Un ejemplo es la historia de Yiselis Fermín, una emprendedora apasionada quien está saltando obstáculos para lograr sentar las bases de su original marca de maquillaje ‘Yiselis Fermín Cosmetics’.

La joven emprendió su su viaje de emprendedora hace poco más de tres años convirtiendo una pasión personal en un modelo de negocio.

“Siempre me ha encantado el maquillaje, y no podía faltar en mi bolso un gloss, incluso cuando era niña. Es una pasión que me ha acompañado desde siempre, algo que no solo me hacía sentir bien, sino que también me ayudaba a expresarme. Con los años, ese interés fue creciendo, y supe que quería crear una marca que reflejara mi amor por el maquillaje”, comenta.

De acuerdo a lo explicado por Fermín, la marca tiene actualmente una variedad de productos, entre los que destaca la paleta de sombras ‘Dominican Mami’, “que ha sido uno de nuestros productos más vendidos . Esta paleta tiene una forma única, inspirada en la silueta de la República Dominicana, lo que la hace especial y significativa”, agrega.

Además, completan la propuesta de maquillaje la colección ‘Cayena Paradise’, una línea de blush (coloretes) con tres tonos inspirados en la flor cayena; también pestañas y labiales.

De acuerdo a lo explicado por Fermín, el proceso de diseño es, sin duda, su parte favorita y lo califica como uno de los más divertidos. “La inspiración puede llegar de cualquier lugar, ya sea algo que veo mientras camino por la calle o una experiencia que me marca de alguna manera. A partir de ahí, comienzo a darle forma a la idea, explorando colores, texturas y conceptos que puedan transmitir esa inspiración en un producto único. Una vez que el diseño está listo, lo enviamos a la fábrica para comenzar la producción. ¡Es un proceso emocionante!”, dice.

Identidad dominicana

Con la creación de su propia línea también está introducir cosméticos que reflejen la cultura dominicana.

“La colección ‘Dominican Mami’ nace de la falta de representación dominicana en el mundo del maquillaje. Siempre he sentido que nuestra cultura tiene una belleza única y poderosa que merece ser celebrada y visible. Quise crear una línea que refleje nuestra identidad, nuestras raíces, y que las mujeres dominicanas, y de todas partes, pudieran sentirse identificadas”, detalla sobre la presentación sus productos”.

Como toda emprendedora ha tenido que enfrentar desafíos. “Uno de los principales desafíos que enfrenté al iniciar este emprendimiento fue el miedo a atreverme y a confiar en mí misma”, recuerda Yiselis Fermín.

Agrega además, que el síndrome del impostor le afectó bastante, ya que constantemente dudaba de si estaba haciendo lo correcto o si sus productos le gustarían a las consumidoras.

Sin embargo, nada de eso la detuvo, actualmente trabaja en la expansión de su marca para posicionar la representación de la cultura dominicana en el mundo del maquillaje.

Estamos trabajando en una nueva variedad de productos que reflejen aún más nuestra identidad. Esto incluye nuevos lanzamientos que capturen la esencia de nuestra cultura y tradiciones, así como innovaciones en productos que ofrezcan aún más opciones para nuestros clientes y que celebren nuestra herencia de manera auténtica y creativa”, asegura.