Empresa americana Philip Morris reconoce liderazgo de RD en lucha contra el comercio ilícito

La empresa americana Philip Morris Dominicana felicitó al presidente de la República, Luis Abinader, por el destacado posicionamiento del país en el más reciente Illicit Trade Index 2025, publicado por la Coalición Internacional contra el Comercio Ilícito (TRACIT).

En una comunicación dirigida al mandatario, Philip Morris destacó a la República Dominicana como un referente regional en la lucha contra el comercio ilícito, reconociendo el compromiso político y la cooperación público-privada que han permitido avances significativos en la materia.

El informe internacional resalta especialmente iniciativas como la Mesa de Ilícitos, coordinada por el MICM, y el fortalecimiento de instituciones como el CECCOM, además de los controles fronterizos en provincias estratégicas, lo que ha contribuido a combatir con eficacia el contrabando y proteger la competitividad nacional.

“Este reconocimiento ubica a la República Dominicana entre los países menos vulnerables al comercio ilícito en América Latina y refleja un liderazgo en favor de la legalidad, la transparencia y la protección de la economía formal”, señala la carta firmada por Alberto Recio Ramos, director general de Philip Morris Dominicana, y Andrés J. Espinal, director de Asuntos Externos de PMI Centroamérica, Caribe y Región Andina.

Philip Morris Dominicana expresó sentirse honrada de haber colaborado activamente con las autoridades nacionales en este proceso, mediante el intercambio de inteligencia, la donación de tecnología especializada y el apoyo a la institucionalidad responsable de la seguridad económica del país.

Los resultados obtenidos en 2024, incluyendo siete condenas históricas y la incautación de más de 75 millones de unidades ilícitas, fueron presentados como ejemplo del impacto positivo del modelo dominicano. “Consideramos que la estrategia del país representa un ejemplo de buenas prácticas a nivel regional, demostrando que la voluntad política y la colaboración multisectorial pueden generar resultados sostenibles”, agrega la misiva.

Asimismo, la empresa americana reconoció de manera especial el liderazgo del ministro Víctor Bisonó en la coordinación de la Mesa de Ilícitos, destacando que la consolidación de este modelo ha posicionado a la República Dominicana como ejemplo regional en la prevención y combate del comercio ilícito.

Con este reconocimiento, Philip Morris reafirma su compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades dominicanas para fortalecer la seguridad, la transparencia y la competitividad de la economía nacional.

