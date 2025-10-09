Empresa inaugura nueva oficina para ampliar servicios

Para los ejecutivos de la empresa Asystec, es una prioridad la ampliación de su oficina en aras de ofrecer mejores servicios a los clientes.

Debido al auge de la ciberdelincuencia, la IA y otras maneras delictivas han obligado a la empresa durante sus 30 años de servicios ininterrumpidos como empresa en Tecnología de Información y Ciberseguridad, a dedicarse y empeñarse en seguir ofreciendo un mejor servicio.

Los Ingenieros Raymond Marcelino, co propietario de la empresa, junto a José Enrique Valdez señalaron que la nueva oficina está ubicada en Diamond Plaza, local 1B, Avenida Los Próceres No 38, esq. Euclides Morillo.

Lee más: Empresa inaugura instalaciones



Puntualizaron, además para informar las nuevas estrategias de negocios, alianzas estratégicas, plan de expansión y crecimiento de la empresa a nuevos territorios y países.

Dentro de los planes de expansión cuenta la nueva empresa Asystec Cloud Services, dedicada a los servicios administrados y en la nube, que incluye muevas alianzas estrategias y servicios para el mercado local e internacional.