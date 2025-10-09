Empresa inaugura nueva oficina para ampliar servicios

Para los ejecutivos de la empresa Asystec, es una prioridad la ampliación de su oficina en aras de ofrecer mejores servicios a los clientes.

Debido al auge de la ciberdelincuencia, la IA y otras maneras delictivas han obligado a la empresa durante sus 30 años de servicios ininterrumpidos como empresa en Tecnología de Información y Ciberseguridad, a dedicarse y empeñarse en seguir ofreciendo un mejor servicio.

Los Ingenieros Raymond Marcelino, co propietario de la empresa, junto a José Enrique Valdez señalaron que la nueva oficina está ubicada en Diamond Plaza, local 1B, Avenida Los Próceres No 38, esq. Euclides Morillo.

WhatsApp Image 2025 10 08 at 9.36.11 AM 1

Puntualizaron, además para informar las nuevas estrategias de negocios, alianzas estratégicas, plan de expansión y crecimiento de la empresa a nuevos territorios y países.

Dentro de los planes de expansión cuenta la nueva empresa Asystec Cloud Services, dedicada a los servicios administrados y en la nube, que incluye muevas alianzas estrategias y servicios para el mercado local e internacional.

Digo