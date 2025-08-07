Empresarios y funcionarios se reúnen: ¿se firmará un acuerdo?

Empresarios y funcionarios se reúnen: ¿se firmará un acuerdo?

Personalidades del sector empresarial y funcionarios del Gobierno dominicano sostienen en estos momentos una reunión en la sede del Ministerio de Hacienda, ubicada en el sector de Gascue, Distrito Nacional.

Entre los presentes en el encuentro —que, según versiones, tiene como finalidad la firma de un acuerdo de cooperación— figuran Ligia Bonetti, Samir Rizek, Manuel Corripio, Manuel Estrella, José Miguel González, Paola Rainieri, Franchesca Rainieri, Steven Puig, Luis Molina Achecar, Félix García y René Grullón.

Además, de acuerdo con lo informado, se espera la asistencia de Héctor José Rizek.

Te puede interesar: Pepe Abreu a empresarios: Olvídense de la cesantía y concéntrense en otra cosa


Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

Publicaciones Relacionadas

Empresarios y funcionarios se reúnen: ¿se firmará un acuerdo?
Empresarios y funcionarios se reúnen: ¿se firmará un acuerdo?
7 agosto, 2025
Pepe Abreu a empresarios: Olvídense de la cesantía y concéntrense en otra cosa
Pepe Abreu a empresarios: Olvídense de la cesantía y concéntrense en otra cosa
6 agosto, 2025
Magín y la expectativa de un nuevo rumbo fiscal
Magín y la expectativa de un nuevo rumbo fiscal
31 julio, 2025
Comercio con Haití atrae a empresarios
Comercio con Haití atrae a empresarios
30 julio, 2025
Compras y Contrataciones: Historia y funciones una institución con un rol vital para la transparencia
Compras y Contrataciones: Historia y funciones una institución con un rol vital para la transparencia
22 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Bukele: ¿Qué pasará con “el dictador más cool” cuando ya no sea popular?

Bukele: ¿Qué pasará con “el dictador más cool” cuando ya no sea popular?

El país después del nuevo Código Penal

El país después del nuevo Código Penal

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El boche de Pacheco fue más que un boche

El boche de Pacheco fue más que un boche

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

La alegría de ver a los niños jugar

La alegría de ver a los niños jugar

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo