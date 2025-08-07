Empresarios y funcionarios se reúnen: ¿se firmará un acuerdo?

Personalidades del sector empresarial y funcionarios del Gobierno dominicano sostienen en estos momentos una reunión en la sede del Ministerio de Hacienda, ubicada en el sector de Gascue, Distrito Nacional.

Entre los presentes en el encuentro —que, según versiones, tiene como finalidad la firma de un acuerdo de cooperación— figuran Ligia Bonetti, Samir Rizek, Manuel Corripio, Manuel Estrella, José Miguel González, Paola Rainieri, Franchesca Rainieri, Steven Puig, Luis Molina Achecar, Félix García y René Grullón.

Además, de acuerdo con lo informado, se espera la asistencia de Héctor José Rizek.

Te puede interesar: Pepe Abreu a empresarios: Olvídense de la cesantía y concéntrense en otra cosa



