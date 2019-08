Empresas compran 16% leche a ganaderos y queserías 53%

El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, dijo que las industrias procesadoras de leche del país solo compran el 16% de la producción nacional y las empresas que fabrican quesos adquieren el 53%.

Explicó que el precio de referencia de la leche fría en finca es de RD$26.60 el litro. Agregó que duró dos meses reuniéndose con ejecutivos de las empresas procesadoras de leche tratando el tema del precio y que también se reunió con representantes de las queserías, quienes dijeron que “no podían subir el precio de la leche, porque sería fuerte el impacto”.

Indicó que sigue buscando fórmulas para consensuar el precio de la leche. “Creo que si todos nos sentamos en la mesa y seguimos dialogando, es posible que lleguemos a una solución definitiva y consensuada por las partes”.

Mientras tanto, “hemos propuesto una fórmula: revisión del precio cada seis meses en el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomentación de la Industria Lechera (Conaleche) que no quiere decir aumento de precio”, precisó Benítez.

Indicó que “como he dicho muchas veces, estoy de acuerdo en que debería revisarse el precio de la leche para mejorar un poco la rentabilidad de los ganaderos, principalmente de los pequeños y medianos”.

El funcionario recordó que “hicimos un análisis y nos dio un precio de referencia de RD$25.60, más un peso por la leche fría, para un total de RD$26.60”.

Mientras tanto, dijo “mi preocupación mayor ahora mismo es ver como mejoro la calidad de la leche”.

Benítez informó que el promedio que se paga por el litro de leche en finca es RD$17 a RD$18 y las procesadoras grandes están pagando RD$24.50 el litro en finca. Agregó que las queserías no están muy metidas en la parte de precio.

El ministro de Agricultura expresó que si los pequeños y medianos ganaderos mejoran la calidad de la leche y pueden venderla a las industrias grandes a RD$23 y RD$24.50 el litro, es un aumento de RD$7.50.

Explicó que con ese propósito “estamos metidos en la instalación de los centros de acopio a los ganaderos”.

Sistema costo

“El Gobierno consultó una especialista argentina en costo que revisó nuestro sistema de costo, dijo que estaba bien y sugirió mejorarlo”, según Benítez, que indicó lo encontró en el Ministerio Agricultura. “Se aplicará ese costo y es el que el Gobierno va a publicitar”.