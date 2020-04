En 24 horas país tiene solo cuatro muertes covid; Duarte lleva mejoría

La mortalidad por covid-19 en la República Dominicana está en picada, según lo evidencia el boletín número 40 que emitió ayer la Dirección General de Epidemiología, que registra cuatro muertes en las últimas 24 horas, provienentes de tres demarcaciones.

Las provincias que reportaron las cuatro defunciones son: una el Distrito Nacional, otra Monseñor Nouel y dos Santiago.

El número de nuevos casos también bajó de 158 a 123, arrojan los boletines 39 y 40 de Salud Pública.

En total 29 provincias no han registrado defunciones nuevas en las últimas 24 horas, para el boletín 39, hubo 28 provincias que no registraron muertes.

Para el doctor Jorge Marte, neumólogo y asesor del poder ejecutivo para covid-19 y director médico del Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), disminuyen las muertes, pero no es correcto hacer conclusiones definitivas al respecto.

Sin embargo, el neumólogo asegura que ha habido una mejoría importante en el país en la calidad de la atención médica y la enfermedad se ha estado haciendo más lenta, por razones desconocidas.

Todo esto va de la mano, dijo, con una baja en cantidad de hospitalizaciones y los pacientes que van a cuidados intensivos. Eso debe ser visto en el contexto de que hay “un enlentecimiento” de la enfermedad.

Habrá más pruebas y por supuesto más pacientes positivos, todavía lo que se presentaba en el país no reflejaba la realidad, porque había pocas pruebas.

Ha mejorado la asistencia sanitaria en el país, ahora hay camas vacías hasta en la provincia Duarte.

Los datos Hasta el 27 de abril del año en curso, el sistema epidemiológico ha registrado 6,416 casos de covid-19, lo que implica que fueron notificados 123 casos nuevos de pacientes diagnosticados.

De los 6,416 pacientes diagnosticados, 3,849 están aislados en sus hogares, 1,165 s recuperados, 286 han fallecido, cuatro nuevas defunciones y una tasa de letalidad de 4.46%. Asimismo, en las últimas cuatro semanas, la positividad en las muestras procesadas es de 26.23%, se puede observar en el boletín número 40 que ayer no fue leído por el ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas.

El funcionario estaba desarrollando labores de control epidemiológico en Puerto Plata.

Por lugar de residencia, el 38.88%, es decir, 453 de 1,165 casos recuperados corresponden a al Distrito Nacional; 17%, o sea 198, a Santo Domingo; 10.56%, 123 a Santiago, y 8.50%, 99 casos a la provincia Duarte y 5.24%, 61 casos, a La Vega. Asimismo, 12 municipios concentran el 81.62% de los casos, asegura la información oficial. El 54.19%, es decir, 3,477 de 6,416 personas afectados corresponden al sexo masculino, la media de edad en los casos confirmados a nivel nacional es de 43 años.

Las provincias Las provincias que no registraron muertes en las últimas 24 y 48 horas: Azua, Bahoruco, Barahona, Dajabón, Duarte, Elías Piña, El Seibo, Espaillat, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Pedernales, Peravia, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Samaná, San Cristóbal, San Juan, San Pedro de Macorís y Juan Sánchez Ramírez. Santiago Rodríguez, Valverde, Monte Plata, Hato Mayor, Ocoa y Santo Domingo