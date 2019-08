En acto de apoyo a Carlos Amarante Baret, productores reclaman más inversión en el campo

Productores y profesionales del sector agropecuario nacional expresaron su apoyo decidido al aspirante presidencial Carlos Amarante Baret, del Partido de la Liberación Dominicana, por ser el único de los que buscan la candidatura por esa organización que ha planteado una propuesta renovadora para el campo dominicano.

Hablando en rueda de prensa, dirigentes del Frente Agropecuario con Amarante expresaron que el aspirante presidencial se ha comprometido a impulsar desde la Presidencia de la República importantes acciones en beneficio del campo y del productor agropecuario.

Indicaron que éste dará apoyo financiero a los productores agropecurios para que adquieran tecnología moderna que les permita elevar la productividad, así como especializar fondos del Presupuesto Nacional para ejecutar un agresivo plan de mejora de caminos vecinales.

Sostuvieron que los planes de Amarante Baret en beneficio de la agropecuaria nacional no deben extrañar, ya que proviene de una provincia productora como lo es Espaillat.

Afirmaron que Amarante Baret institucionalizará el Seguro Agropecuario para proteger a los productores de las inclemencias de la naturaleza y el surgimiento de plagas.

Dijeron que éste también creará el Merca-Cibao y el Merca-Sur para garantizar tanto la comercialización interna como la exportación de la producción agropecuaria con la debida calidad.

Amarante dará asistencia financiera, técnica y gerencial a las cooperativas, asociaciones clúster agropecuarios y hará de las Visitas Sorpresa una política permanente y de Estado en favor del hombre y la mujer del campo.

Agregaron que el aspirante presidencial aplicará una política de incentivos salariales, transporte y salud para todos los técnicos del sector, propiciará la transferencia de tecnología, la innovación y el Know How hacia el campo dominicano.

Los productores y profesionales agropecuarios que reafirmaron su apoyo decidido a Amarante Baret porque éste fortalecerá y promoverá la marca país desde la perspectiva del campo dominicano.

Aseguran que el precandidato presidencial peledeísta es el único aspirante preocupado por la erradicación de la pobreza rural porque siente los problemas del campo, pues siempre ha sido solidario con el sector, sus problemas y es solidario con el hombre y la mujer del campo.

“Estas razones, entre otras, identifican a Carlos Amarante Baret como el presidente que el campo necesita”, sostienen los profesionales y productores agropecuarios.