¿En broma o en serio? Juan Manuel Méndez declina invitación de Héctor Acosta a discoteca

¿En broma o en serio? La respuesta a esta pregunta la tendrán los seguidores en Instagram del general retirado Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con quienes compartió un mensaje en la que declina una presunta invitación hecha por el merenguero Héctor Acosta a una discoteca.

Méndez escribió en un su primer párrafo: «En virtud de que entramos en la etapa más crítica de la temporada ciclónica, y debo de estar pendiente de lo que pueda ocurrir en el país, declino la invitación de Héctor Acosta para ir acompañarlo al Jet Set».

A seguidas, expuso: «Mi principal vocación es la de salvar vidas, me gusta en mi tiempo libre desestresarme con un karaoke, pero cuando el presidente Luis Abinader me dejó en el puesto, lo hizo convencido de que jamás me descuidaré de mis responsabilidades y obligaciones».



«Muchas gracias Héctor, le deseo lo mejor» finalizó Méndez en un mensaje.

Acosta, también conocido como El Torito, atraviesa por una serie de críticas que, según dijo, le han provocado angustias tanto a él como a su familia, luego de que su nombre fuera mencionado en el expediente del caso Operación Falcón, que persiguen supuestos narcotraficantes y otros delitos.

A principio de este mes trascendió que el director del COE y El Torito cantarían a dúo, luego que este último criticara a través de Twitter un video el exgeneral en el cual, en un tono pícaro, de dice a su esposa que no necesita un salón, sino amor y hace referencia a sus labios.

El dueto fue confirmado por Acosta por medio de una promoción del evento, la cual publicó en sus redes sociales, en donde asegura que tendrá al general como invitado especial.