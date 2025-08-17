En Cancino Adentro reina el miedo ante posibles inundaciones por el huracán Erin

Un sentimiento de angustia colectiva se respira en Cancino Adentro, donde decenas de familias viven horas de incertidumbre ante la amenaza de inundaciones provocadas por el huracán Erin y las intensas lluvias que se esperan en los próximos días.

Los moradores de esta zona vulnerable, ubicada en la periferia del río Ozama, así como en la calle 5ta afirman que el paso de cada tormenta representa una ruleta rusa donde sus vidas, sus hogares y la seguridad de sus hijos están permanentemente en riesgo. Las estructuras frágiles y la falta de un sistema de drenaje pluvial convierten cualquier aguacero en una tragedia anunciada.

“Cada vez que llueve, el agua se nos mete hasta la sala. Todo se moja, los niños no pueden dormir y tenemos que sacar el agua con cubos hasta la madrugada”, expresó Juanito López, residente en la calle respaldo 5ta, quien vive con el corazón en la mano cada vez que el cielo se nubla.

Lo mismo ocurre con Viviani Veras Vicente, madre soltera, cuya vivienda se inunda cada temporada de lluvia. “Mis hijos se enferman, no dormimos y no hay a quién acudir”, lamentó, pidiendo ayuda urgente a las autoridades.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ha alertado que caerán grandes cantidades de lluvia durante varios días, lo que aumenta la preocupación en este sector densamente poblado. Los comunitarios insisten en que el peligro es inminente y sienten que luchan solos contra una situación que los rebasa.

En Cancino Adentro, el cielo gris no anuncia simplemente una tormenta, sino un recuerdo de pérdidas pasadas y un miedo que vuelve a tocar sus puertas. Entre el sonido del viento y los techos que tiemblan, el barrio clama por auxilio.

Los residentes hacen un llamado urgente al Gobierno y a las instituciones de socorro para que intervengan antes de que esta vez el agua lo arrase todo.