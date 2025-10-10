En Consejo de Ministros ven el gasto público



El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron ayer el Consejo de Ministros y directores generales número 53 en el que se pasó balance a las ejecutorias y gastos del Gobierno en lo que va de año, también a la estrategia anual de desarrollo de cada institución.

El ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza y el viceministro Luis Madera ofrecieron una rueda de prensa en la cual detallaron los temas tratados en la reunión que se llevó a cabo en el salón del Consejo en el Palacio Nacional que duró menos de una hora.

“Este fue un consejo de ministros que fue relativamente breve donde se dio seguimiento a un sin número de aspectos que son propios de la agenda de trabajo del Gobierno central, priorizando fundamentalmente los aspectos de distribución del gasto público, sobre todo la inversión de capital, acorde al presupuesto complementario aprobado recientemente”, explicó Paliza.

Trataron también sobre la ejecución presupuestaria de este año, principalmente las inversiones en obras públicas por su impacto social y económico y dinamización de la economía del país.

“Además está en la agenda del Gobierno la conclusión de un sinnúmero de proyectos que son evidentemente importante para la vida nacional en todo el territorio”, manifestó.

Otros temas tratados por los convocados fue la eficientizarían y la digitalización de muchos de sus procesos, dando seguimiento al programa Burocracia Cero, en busca de disminuir algunos trámites, como son los permisos de salida menores, la desaduanización de las mercancías que llegan al territorio nacional.

Además todo lo relativo al nuevo pasaporte electrónico que entrará en vigencia en las próximas semanas “así como otros aspectos que van a ayudar a trabajar con eficiencia y facilitar la vida de todos los ciudadanos”, que buscan servicios públicos.

Jornada de activación

Paliza informó que el Gobierno convocó a todas las instituciones del Estado para el próximo 26 de este mes a una Jornada de Articulación y Activación Gubernamental para coordinar de manera institucional los elementos que ayuden a una mayor eficiencia de los servicios públicos.

Explicó que esa jornada permitirá planificar con visión, coordinar con propósito y servir con mayor eficiencia en las instituciones del Estado, mediante mesas de trabajo y acciones.

“Se trata de un ejercicio de Gobierno que pone a las personas en el centro de todas las decisiones, sobre las 10 metas priorizadas”, que ya fueron visibilizadas y socializadas.

Verán también las capacidades que tiene cada una de las instituciones participantes para que a través de esfuerzos bien pensados los indicadores se puedan mover con mayor rapidez y tengan impacto inmediato en la calidad de vida de la población.

“Por eso haremos este ejercicio que nos ayudará aún más en esos esfuerzos que hacemos de manera permanente desde la Presidencia de la República”, manifestó Paliza.

El viceministro Luis Madera explicó que los propósitos de la jornada de activación gubernamental son que los recursos del Estado sean usados de una manera efectiva.

La actividad tendrá tres elementos priorizados que abarcan la niñez, juventud, mujer, adultos mayores y personas con discapacidad.

Añadió que en las mesas de trabajo se identificarán las acciones y activaciones que contribuyan al desarrollo integral y a responder a las necesidades de la población dominicana.

Presentarán y analizarán también la Hoja de Ruta del actual Gobierno con miras al año 2028 y el desarrollo integral de la nación.

La jornada de Articulación y Activación Gubernamental concluirá en noviembre próximo con una actividad pública donde se informará a la población sobre las prioridades del Gobierno para responder y ofrecer mejores servicios a la población.