¿En cuánto anda el bote acumulado del Powerball hoy?   

El premio mayor de Powerball ha ascendido a la asombrosa cifra de 1.700 millones de dólares para el sorteo del sábado. El premio sigue creciendo después de que nadie ganara el sorteo del miércoles por la noche.

El premio mayor del sábado es ahora el tercero más grande en la historia de la lotería estadounidense, según Powerball.

El premio consiste en un pago único estimado en efectivo de $770.3 millones si el ganador decide no realizar pagos anuales durante 29 años, con un aumento del 5% cada año.

El sorteo de Powerball del sábado iguala el periodo más largo sin ganador en un premio mayor, con 42 sorteos consecutivos.

La última vez que el Powerball tuvo 42 sorteos consecutivos fue en 2022. El ganador de ese sorteo se llevó un total de $2.04 mil millones, el mayor premio en la historia de la lotería estadounidense.

El ganador más reciente del premio mayor del Powerball ganó $1.33 mil millones en Oregón el año pasado, lo que lo convierte en el quinto premio más alto.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar?

La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24,9. Pero para ganar el gran premio, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 y un número rojo del Powerball entre el 1 y el 26. La probabilidad de que un jugador seleccione los seis números es de 1 en 292,2 millones.

Un jugador tiene más probabilidades de hacer un hoyo en uno que de ganar el premio mayor del Powerball. Si bien las probabilidades de ganar el gran premio son escasas, existen nueve maneras posibles de ganarlo.

Los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 22:59 EST.

¿Cuáles son los números más frecuentes?

El Powerball cambió su formato actual de 69 bolas blancas y 26 rojas el 7 de octubre de 2015.

Los sorteos están diseñados para ser aleatorios, pero algunos números se han sorteado con más frecuencia que otros.

Los números blancos 61 y 21 se sortearon alrededor del 9 % de las veces en los últimos 10 años, mientras que los rojos 4 y 21 se sortearon casi el 5 %.