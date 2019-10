En discurso, Leonel Fernández reiteró que hubo fraude en primarias PLD y volvió a pedir anulación primarias PLD

El expresidente Leonel Fernández reiteró hoy su denuncia de que las elecciones primarias simultáneas del pasado 6 de octubre, que organizó la Junta Central Electoral, adolecieron de notables vulnerabilidades, inocultables deficiencias y sensibles irregularidades, que afectaron la integridad del proceso electoral.

En su alocución, pronunciada hoy a las 7:00 de la mañana, luego que anoche se retrasara, el también precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), citó el informe de Participación Ciudadana, donde se observaron propuestas de compra generalizada de cédulas en el 30% de los recintos.

“Pero además de compra masiva de cédulas, hubo un desconocimiento del proceso de votación de parte del 27% de los electores, equivalente a más de 600mil votantes. Eso revela, de manera preocupante, la falta de capacitación de la ciudadanía acerca del nuevo mecanismo de votación”, dijo Leonel.

Agregó que para el 4.5% de los votantes, es decir, para más de 100 mil personas, las pantallas de las máquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos. Eso, naturalmente, arroja serias dudas sobre la integridad y eficacia del sistema automatizado de votación.

Fernández volvió a citar el informe de Participación Ciudadana, para indicar que el 4.8% de los comprobantes de votación no coincidían con los candidatos seleccionados por los votantes. Eso representó el equivalente a cerca de 110 mil electores.

“Habría que preguntarse: ¿Por qué el funcionamiento de las pantallas de las maquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos? ¿Acaso alguien en la Junta Central Electoral se ha preocupado por investigar las causas de esa grave revelación?”, se preguntó Leonel, para luego responderse: “Hasta donde conocemos, no ha habido información alguna por parte del órgano electoral de que se haya esclarecido tan sombría situación”.

Leonel también se preguntó: ¿por qué no coincidían los comprobantes de votación con los candidatos seleccionados por los votantes?. ¿Acaso no hubo ahí una manipulación en el sistema de votación?. Si fue así, ¿lo ha investigado la Junta Central Electoral? Si lo ha investigado, ¿por qué no lo informa? Y si no lo ha investigado, ¿por qué no lo ha hecho?

“En todo caso, de las cifras previamente señaladas, estamos hablando del 36% de los votantes, o lo que es igual, a más de 800 mil electores”, dijo Leonel.

“La magnitud, gravedad e impacto de esa información publicada por Participación Ciudadana, es de tal grado, que por sí misma resulta suficiente para ocasionar la nulidad de las primarias electorales celebradas el pasado 6 de octubre”, señaló.

La lucha de Leonel Fernández. Se recuerda que el pasado domingo 6 de octubre, horas después de que la Junta Central Electoral iniciara la transmisión de los resultados de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel declaró en una rueda de prensa en el Hotel Sheraton, que según los cálculos de su centro de cómputos, él había ganado esa contienda electoral.

“Conforme a las proyecciones de nuestro equipo, nuestra candidatura ganó este proceso electoral, acorde a nuestro equipo de trabajo”, dijo el expresidente de la República.

Además, denunció que se había fraguado un fraude electoral y atribuyó las irregularidades al código fuente del software y a que se instaló un algoritmo que adulteró los resultados.

De su lado, la JCE defendió la probidad del proceso e hizo un conteo manual del 100% de las mesas a nivel presidencial. Como conclusión, en el conteo automatizado, Gonzalo superó a Leonel con el 48.72 % (911,923 votos) frente a 47.29 % (885,233 votos). Mientras, en los resultados del conteo manual a nivel presidencial en 157 municipios y el Distrito Nacional, Gonzalo Castillo registra 911,324 votos (599 menos), mientras que Leonel Fernández obtuvo 884,630 (con una baja de 603).

Fue así como Leonel Fernández sometió una medida de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Electoral pidiendo que impida a la Junta proclamar a Gonzalo Castillo como ganador de las primarias hasta tanto no se realizara una auditoría forense a los equipos que se utilizaron en el proceso del pasado domingo. La instancia fue rechazada por el TSE.

Al día siguiente, este sábado 12 de octubre, el Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente, Julio César Castaños Guzmán, proclamó a Gonzalo Castillo como ganador.