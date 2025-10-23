Para un motorista en el barrio 27 de Febrero, andar con chaleco, casco protector y cubrirse el cuerpo entero para no ser afectado por los rayos de sol, es la indumentaria obligada en su día a día.

Sin embargo, esta vestimenta, se presta para que algunos desaprensivos cometan sus fechorías y no ser identificados por sus víctimas.

Así lo expresó Ángel Augusto Sierra, un residente del sector quien aseguró a periodistas de Hoy en tu Barrio que a las 9:00 de la noche los muchachos (jóvenes) tienen que estar acostados para no ser asaltados.

“La delincuencia está arropando por aquí, pero hay que sobrevivir”, narró.

La situación mejoró pero el miedo persiste

Aunque algunos vecinos aseguran que la situación ha mejorado en los últimos meses, el temor sigue marcando las rutinas y los horarios de salida.

El miedo a los asaltos mantiene a muchas familias encerradas temprano, una costumbre que ya se volvió regla.

Sin embargo, otros vecinos aseguran que, pese a los sustos, la situación no es tan grave como antes.

“La delincuencia está estable, no está cómo estaba antes. Se puede decir que ha mejorado”, comenta Antonio Vega, otro residente de la zona.

Luis Pérez, quien vive unas cuadras más abajo, coincide con Vega y dijo que “La delincuencia es algo mundial”.

“Aquí se ha controlado un poco en comparación con otros barrios. Pero eso no significa que estemos bien por completo”, manifestó.

Mientras que en la calle Santa Rita del barrio 27de Febrero, Napoleón Figuereo observa la realidad con un tono más crítico hacia las familias de los jóvenes que salen de sus hogares a cometer hechos delictivos, pero no son cuestionados por sus allegados.

“Hay jóvenes que lamentablemente no quieren estudiar. Tampoco hay empleo para tanta gente, y entonces tienen que coger la calle”, afirmó.

Figuereo aseguró que muchos padres han perdido el control de sus hijos, a tal punto de “soltarlos en banda”.

“La culpa no se le puede echar al gobierno; esas malas costumbres vienen de la casa. Ahí hay un señor que tiene tres nietos y tienen más de dos años que no pisan una escuela. Así es que la familia se va descuidando, y luego quieren que lleven dinero a sus hogares”, relató.

Con su fe como un granito de mostaza

A pesar de las dificultades, los comunitarios aseguran que no pierden la fe y continúan lidiando con la situación cada día.

Creando mecanismos de defensa para poder levantarse cada día a trabajar, estudiar o simplemente a “echar pa’lante” y no dejar que les lleven sus pertenencias que con mucho esfuerzo han logrado obtener.

Mientras que esperan de las autoridades que pongan más agentes policiales en la zona, a distintas horas del día y así acabar con la delincuencia.

Lee más: En barrio 27 de Febrero siguen dando clases en casas alquiladas

