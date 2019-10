EN EL CENTRO CULTURAL PERELLÓ Carlos Baret: ¡El Abrazo Subversivo!

En los últimos siete años, Carlos Baret ejecuta una serie de obras en las que destaca, entre otros atributos significativos, una pasional y fructífera dialéctica de no frontera entre abstracción y figuración. Incluso, los mismo “trasfondos” de sus máximos hallazgos pictóricos, evidencian que no tiene la más mínima pretensión de representar lo visto, sino que su poética visual y su ejercicio creativo, reflejan una lúcida e incontenible pulsión hacia la representación de lo invisible…

Todavía hasta finales de la séptima década del siglo XX, espiará sus dogmas y dominios perceptuales, una rancia hermenéutica, siempre plomiza, vampírica e implacable, azorando la magna cartografía estética de la modernidad y martillando sobre la supuesta raya opositora entre figuración y abstracción. Sin embargo, entre muchos otros asuntos de diversa índole, lo que advirtieron los más brillantes pioneros del arte abstracto fue que la realidad concreta, lo físico, lo metafísico, lo espiritual y los propios seres humanos están constantemente saturados y rodeados de abstracción.

Aparentemente, la obra abstracta podría tener cierto significado, aunque también implicaría una asombrosa multiplicidad de cosas, fenomenologías, ideas, pulsiones, sensaciones y sentimientos. Mas, al final, su valor y su sentido último, únicamente lo aportaría el propio artista, siempre que pueda acreditar la profundidad de consciencia conque asuma y desarrolle su práctica creadora.

En la producción pictórica, dibujística e instalativa de Carlos Baret, realidad, irrealidad y espectrología; figuración y abstracción; estructura y desestructuración; orden y caos, siempre son presencias y potencias metafóricamente vertiginosas y transitorias. Su mismo tiempo de contemplación; el intervalo instantáneo de la mirada entre lo amorfo y la forma reconocida, es nuestro propio tiempo de exploración, percepción y emoción hasta el reconocimiento rotundo de una nueva y auténtica presencia de la diferencia que admite la práctica pictórica dominicana contemporánea.

Precisamente, en su impactante exposición titulada “Éxodo/Descompostura IV/Confesiones”, presentada recientemente en la sala principal del Centro Cultural Perelló (Carretera Sánchez, Km 2.5, Escondido, Baní, provincia Peravia), Carlos Baret ha mostrado una nueva serie de obras a través de las cuales supera con óptimos resultados su trascendental prueba creadora desde las mismas entrañas del complejo proceso de mutación socioeconómica y cultural que estalla ante su mirada atenta y sensible. Mirada impregnada de un pensamiento radicalmente crítico y una verdad de vida. Mirada arriesgada que no es fuga ni teatralidad ni árida hipermímesis. Mirada irreversible y solitaria, desde y hacia el patético estado de “descompostura” que escarnece y traspasa los espacios rituales, espectaculares y cotidianos del Caribe contemporáneo.

“Éxodo/Descompostura IV/Confesiones”, estuvo integrada por 25 obras, entre pinturas sobre tela, mixtas sobre papel y reacciones instalativas en las que Carlos Baret utiliza una diversidad de materiales y medios que revitalizan su dicción plástica y refuerzan la intensidad dialógico-reflexiva característica de su propuesta simbólica: tela, acrílica, plexiglás, acero, fibra sintética, espejos y videos con imágenes en movimiento, alusivas a la migración, el desarraigo, la devastación ecológica, el consumismo y la rapiña de raíces antropógenas.

Unos niveles notables de resistencia critica, caracterizaban el extracto medular de “Éxodo/Descompostura IV/Confesiones”, determinado por una serie de nuevas obras en técnica mixta sobre papel y titulada “Confesiones”, especie de bitácora contestataria del proceso de reificación con que el consumismo poscapitalista traspasa la subjetividad. “Trampa”; “Declaración del caradura”; “Condenado”; “Fe”; “Con el agua al cuello”; “Entumecido”; “Alma codificada”; “En la Boca de lobo”; “Paisaje desde el teleférico”; “Confesión” y “Nomber One”, son trabajos significativos de esta serie.

Un segundo núcleo de obras rigurosamente facturadas, resultaba estratégico en “Éxodo/Descompostura IV/Confesiones”. Me refiero a las pinturas tituladas “Los pliegues del Caribe”; “El Ojo del Cielo” y “La cárcel que aspiro”, además de las instalaciones “Siameses”; “76” y “Agujeros Negros”, obras todas reafirmadoras de la instintiva, despejada y lúdica disposición de Carlos Baret hacia el abrazo subversivo de la imaginación; hacia una rebeldía creadora, reflexiva y ardientemente distintiva.

Tanto en los trabajos sobre papel como en las pinturas sobre tela y las instalaciones, Carlos Baret hace alardes de un insólito virtuosismo recreador, reconfigurador, desintegrador y multiplicador de forma, cuerpo y espacio, así como de un afilado instinto abstraccionista que entona el proceso de tamizaje de su energética síntesis expresiva al mismo tiempo que refresca las inflexiones metafóricas subrepticias que arrebata en su lúdica y progresiva travesía desde y hacia los fértiles espejismos de la constante hipermimética en la pintura dominicana de la modernidad y la posmodernidad.

En síntesis

Carlos Baret

Carlos García Baret nace en San Víctor, Moca, República Dominicana, el 12 de marzo de 1989. Es egresado de la Escuela de Bellas Artes de Santiago de los Caballeros y de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). En el 2015, obtuvo el Premio de Pintura de la XXVIII Bienal Nacional de Artes Visuales. Sus obras se encuentran en importantes colecciones privadas de Venezuela, Costa Rica, Perú, Curazao, Estados Unidos, Francia, Italia, Grecia y República Dominicana. Entre sus muestras individuales, destacan: “La isla Sonámbula”, Embajada de Francia, Santo Domingo (2013); “Waterproof Skin II”, Georgi Museum & Park Center, Chuchan, New York, EEUU (2013); “Soul Travel”, Rare Earth Gallery, New York, EEUU (2015); “Process”, City Hall, Glen Falls, New York, EEUU (2016); “Éxodo/Descompostura ll”, Centro Cultural Mirador, Santo Domingo (2018) y “Éxodo/Descompostura lll”, Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, Santiago de los Caballeros (2019).