Los residentes de la calle La Trinitaria, en el sector Simón Bolívar del Distrito Nacional, viven desesperados y con el grito al cielo debido a la falta de agua potable, un problema que, según la comunidad, persiste desde hace varios años sin que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.

«Tenemos bastantes problemas con el agua. Un mal día llega y un chin de agua; o sea, que aquí abajo no tenemos agua dulce para nada, y necesitamos tener agua porque tenemos una comunidad bastante grande. Necesitamos que nos ayuden con eso, con el agua», denunció Andrea Brito, comunitaria y exmiembro de la Junta de Vecinos de la calle La Trinitaria, ante periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tu barrio».

Te puede interesar: Personas de poder y la basura se robaron aceras de Villa Consuelo y ¡No hay por dónde caminar!

Por su parte, Ersa Moreta, apoyada en un bastón para poder caminar, expresó su indignación y su deseo de que los residentes de la zona sean favorecidos con el anhelado líquido.

«Estamos faltos de agua en nuestro barrio, tenemos que estar «testando», como los huérfanos, para conseguir un poquito de agua. Nosotros merecemos que nos favorezcan con el agua, porque nosotros necesitamos tener el agua… Mira mi condición y yo de madrugada me levanto a llenar par de potes para que una nieta chiquita me la cargue para la casa», dijo Moreta.

Video grabado y editado por Félix Rojas

Asimismo, los moradores destacan que, de manera constante, una comitiva acude a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) en busca de una solución, pero hasta el momento no han obtenido respuesta.

«Eso tiene tiempo, eso no es de ahora, esto tiene años que nosotros no tenemos agua dulce aquí. Se ha ido bastantes veces a la CAASD, la junta de vecinos, pero no se ha hecho nada, no vienen a resolver el problema que nosotros necesitamos que nos resuelvan, que es tener agua», expresó Andrea Brito.

Ersa Moreta denucia escasez de agua en Simón Bolívar / Foto: Duanny Núñez. Foto: Duanny Núñez.

Un pozo ayudaría a mitigar la crisis en el Simón Bolívar

Mientras tanto, doña Carmen, otra de las residentes en el Simón Bolívar, ante la escasez de agua, suplicó a las autoridades la instalación de un pozo.

«Nosotros necesitamos que nos pongan un pozo de agua, porque los lunes, cuando viene, es un chin. A mí me dan agua los viernes, de un pozo que donaron, pero es a veces que la abren para uno coger agua, cada ocho días», pronunció.

«Vino una representación de la CAASD, tomó una muestra de aquí, para el pozo, pero todavía estamos esperando y no llega. Es una crisis de agua, y necesitamos que se resuelva ese problema del agua, estamos pasando mucho trabajo por eso», agregó Juan Manuel Tejada.

Doña Carmen denucia escasez de agua en Simón Bolívar / Foto: Duanny Núñez. Juan Manuel Tejada / Foto: Duanny Núñez.

Desperdicio de otros en el Simón Bolívar

Por su parte, los comunitarios de la calle Don Quijote, cerca de la calle Mella, en el sector Simón Bolívar, denunciaron que una tubería lleva casi dos años rota, causando un desperdicio de agua día y noche.

«Ellos (miembros de la CAASD) fueron que hollaron, dizque que iban a venir para trabajar, pero no volvieron más, y tiene más de un año y pico… Eso nos afecta porque el agua no llega allá con presión, porque se está desperdiciando aquí, y eso es el día entero que esa agua está ahí», declaró Francisco Parras, quien se gana la vida trabajando como motoconchista.

Francisco Parras denuncia desperdicio de agua en el Simón Bolívar / Foto: Duanny Núñez. Desperdicio de agua en el Simón Bolívar / Foto: Duanny Núñez.

Entretanto, Martín señaló que los residentes han reparado la tubería y colocado cemento por encima, pero que este se rompe debido a la presión con la que sale el agua.

«Eso tiene mucho así, y no lo bregan. El tubo se rompe a cada rato, con la fuerza que tiene», comunicó el hombre que tiene una pollera.

Video grabado y editado por Félix Rojas/Mesa Digital Periódico HOY