Vociferando la consigna «Queremos solución para la educación», profesores y padres de estudiantes del Centro Educativo de Nivel Primario Otilio Polanco Soto, ubicado en la comunidad de San Felipe, Villa Mella, Santo Domingo Norte, exigieron este viernes el nombramiento de personal de limpieza en el plantel.

Según denunció Ángel Rafael Ramírez, presidente de la sociedad de padres de la escuela, debido a la falta de conserjes en el área del comedor se han encontrado gusanos, y de los baños emana un hedor insoportable, situación que pone en peligro la salud de los aproximadamente 900 alumnos que asisten al centro, así como la de los docentes.

«Aquí se han hallado gusanos en el comedor, los baños no hay quien entre, la escuela está derrumbada, una escuela de 5 años parece de 30 años», aseguró.

Ramírez señaló que, ante esta problemática, los maestros se han visto obligados a asumir las tareas de limpieza, destacando que esas son funciones que no les corresponden.

«Estos profesores hay que decirles que Dios los bendiga, porque ellos mismos cogen escobas, cogen trapos a lavarlos, cogen todo, funciones que ellos no tienen que hacerlas», manifestó el representante de los padres de los estudiantes.

Video grabado por Olga Vergés, periodista del periódico Hoy



Asimismo, Ángel Rafael Ramírez advirtió que si tienen que paralizar la docencia en la escuela «50 mil veces», lo harán hasta que sus demandas sean cumplidas por las autoridades correspondientes.

«Nosotros pedimos que de inmediato en esta escuela, todo lo que haga falta se cumpla. Aquí no hay un sereno, no hay jardinero; es decir, que aquí nos falta todo y la escuela derrumbándose cada día más. Yo espero que estos dos paros hayan sido para el bienestar de los niños, no de nosotros», añadió.

Por su parte, Julio Batista, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Santo Domingo Norte 1, expresó que se mantendrán firmes en su lucha por una educación pública de calidad en la República Dominicana.

«En el día de hoy hemos venido a evidenciar las problemáticas que se están evidenciando en este centro educativo, donde aproximadamente tenemos 900 estudiantes y tres conserjes, y nosotros como ADP somos aliados del equipo de apoyo, somos aliados de los estudiantes y también somos aliados de los profesores, porque nuestra mística y misión es luchar por una educación pública de calidad, y así nosotros lo vamos a hacer hasta el último momento, hasta ver que la educación pública en este país tenga mejores condiciones», pronunció el docente.