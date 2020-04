En este enlace puedes solicitar una Tarjeta Solidaridad o consultar estatus

A propósito de las implicaciones económicas del coronavirus, son varias las personas que requieren apoyo y asistencia de parte del Estado, siendo las Tarjetas Solidaridad, del programa Progresando con Solidaridad, una de las vías que identificó el Gobierno dominicano para hacerlo.

El pasado 25 de marzo, el presidente Danilo Medina explicó que a partir del 1 de abril, las 811,000 familias que hoy tienen la tarjeta Solidaridad y que reciben en promedio 1,500 pesos mensuales, “les vamos a realizar un aumento por dos meses del componente “Comer es Primero”.

De igual forma, indicó que han identificado otras 690 mil familias adicionales categorizadas como pobres o vulnerables por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), para que también reciban este apoyo temporal del programa “Quédate en Casa”.

“En suma, la tarjeta Solidaridad llegará así a 1.5 millones de hogares y entregará 5,000 pesos al mes a cada uno de ellos, desde el 1 de abril y hasta el 31 de mayo”, refirió el jefe del Estado quien reiteró su llamado a la población a que se queden en casa debido a que la enfermedad se encuentra en un pico de alto contagio.

Ahora bien, ¿cómo solicitar una tarjeta de solidaridad y ser incluido en este programa? según se explica en el portal de la Vicepresidencia, de manera rutinaria, la solicitud se puede hacer de manera virtual. Para lograrlo, basta entrar al siguiente link: http://vicepresidencia.puntosolidario.gob.do/

Paso 2: Luego, justo a la mitad de la página aparece una sección, con fondo negro, que se llama Servicio en línea, donde puede hacer click en acceder.

Paso 3: Después saldrá un mensaje con tres opciones: elija crear cuenta, pues esta es la opción para personas que no tienen tarjeta solidaridad.

Paso 4: Al darle a la opción crear cuenta, saldrá otro recuadro. Dele a la opción de no participante, en caso que no reciba ningún otro tipo de subsidio.

Es decir, selecciona una de las siguientes opciones para acceder al sistema: *Para ciudadanos(as) que no tienen cuenta creada o no tienen tarjetas. o, dependiendo de si caso, *Ciudadanos que pueden estar evaluados o no y no reciben ningún subsidio en este enlace: http://serviciosenlinea.puntosolidario.gob.do/registro-no-beneficiario

Paso 5: Por último, sólo tiene que crear su cuenta llenando esos datos que le piden: Introduzca su número de cédula (*), Introduzca su dirección de correo electrónico, Introduzca su contraseña (*) y C onfirme su contraseña (*)



Sobre la tarjeta Solidaridad. Estas tarjetas agrupan dos categorías de subsidios que habilitan al portador para que reciba los beneficios de pertenecer a la Red de Protección Social. Las tarjetas son otorgadas por el Gobierno Dominicano a las familias pobres que son identificadas en el Censo del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).

Las tarjetas de subsidios son dos, y a través de ellas se ejecutan 10 programas de subsidios sociales distribuidos entre las tarjetas Progresando con Solidaridad y de Incentivos Especiales, respectivamente.

Estas tarjetas electrónicas de débito son intransferibles y permiten realizar consumos en los lugares debidamente identificados como comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS). Dichas tarjetas también son capaces de manejar múltiples subsidios al mismo tiempo, pues están concebidas como un medio idóneo para la transferencia transparente de los subsidios sociales que el Gobierno Dominicano decida brindar a favor de los más pobres y necesitados del país.

Las tarjetas de subsidios, como instrumento de la Red de Protección social, resguardan a más de 900 mil familias identificadas cuyos subsidios son canalizados por la Administradora de Subsidios Sociales, institución del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) que recibe apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las familias seleccionadas para recibir la ayuda que corresponda, han sido identificadas en su ubicación y tipo de necesidad. Las censadas y no incluidas, pueden realizar su solicitud al SIUBEN para que su estado de necesidad sea considerado o visitar el Punto Solidario más cercano a su localidad.