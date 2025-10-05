En fotos: gran flujo de visitantes en el último día de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025

Un gran flujo de visitantes se refleja en el último día de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, celebrada en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Diferentes pabellones presentan largas filas, entre ellos el del Cómic, de Autores Dominicanos y el Museo Nacional de Historia Natural; el Infantil, Cinemateca Dominicana, entre otros.

Niños, jóvenes y personas mayores se han dado cita para disfrutar de esta tradicional feria, que cada año celebra la cultura y la literatura, y que en esta edición rinde homenaje al historiador Frank Moya Pons.