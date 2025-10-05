En fotos: gran flujo de visitantes en el último día de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025

Un gran flujo de visitantes se refleja en el último día de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, celebrada en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

IMG 20251005 WA0211

Diferentes pabellones presentan largas filas, entre ellos el del Cómic, de Autores Dominicanos y el Museo Nacional de Historia Natural; el Infantil, Cinemateca Dominicana, entre otros.

IMG 20251005 WA0205

Niños, jóvenes y personas mayores se han dado cita para disfrutar de esta tradicional feria, que cada año celebra la cultura y la literatura, y que en esta edición rinde homenaje al historiador Frank Moya Pons.

IMG 20251005 WA0223
IMG 20251005 WA0199
Últimos días de la Feria del Libro con ofertas, cine y teatro inspirados en libros
Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

