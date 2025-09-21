En fotos: miles asisten al memorial de Charlie Kirk en Arizona; Donald Trump está presente

Unas 73 mil personas se reúnen este domingo en Glendale, Arizona, para despedir al activista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre, en una ceremonia conmemorativa organizada por Turning Point USA, la organización que él mismo fundó. El evento se realiza en el State Farm Stadium.

El servicio cuenta con la presencia de líderes estadounidenses y comentaristas conservadores. El presidente Donald Trump, quien ya se encuentra en el estadio, dijo que “dirá unas palabras” durante la ceremonia y destacó que Kirk era una “gran persona”. Al salir de la Casa Blanca para volar al oeste, Trump dijo que la ceremonia tendría como objetivo “celebrar la vida de un gran hombre. Realmente un gran hombre”. “Será un día muy duro”, añadió.

Además de Trump, los oradores incluirán al vicepresidente J.D. Vance y a la viuda de Kirk, Erika Kirk, quien dará un discurso. Erika Kirk asumió recientemente el cargo de directora ejecutiva de Turning Point USA y se ha comprometido a continuar el trabajo de su esposo, incluidos sus recorridos por los campus universitarios y su podcast.

Entre otros participantes previstos se encuentran la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el vicesecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, así como Donald Trump Jr. y Tucker Carlson, ex presentador de Fox News y comentarista conservador.

El servicio recibió la calificación de evento especial de nivel 1 (SEAR-1), la designación más alta de este tipo, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, lo que permite coordinar recursos federales para garantizar la seguridad.

La evaluación conjunta de amenazas indicó que no hay información sobre amenazas verídicas y creíbles para el evento, aunque extremistas podrían considerarlo un objetivo debido a la presencia de altos funcionarios, activistas políticos y la atención mediática internacional.