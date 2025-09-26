En fotos: personalidades acuden al velatorio de Guillermo Caram

En fotos: personalidades acuden al velatorio de Guillermo Caram

El velatorio de los restos del exgobernador del Banco Central de la República Dominicana, Guillermo Caram, continuó este viernes, en las capillas A y B de la funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln.

Familiares, amigoa cercanos a la familia y reconocidas figuras del ámbito político y económico acudieron a darle el último adiós a Caram, a quien calificaron como un hombre íntegro y noble.

IMG 20250926 WA0253 1
IMG 20250926 WA0254
IMG 20250926 WA0255
IMG 20250926 WA0261
IMG 20250926 WA0260
IMG 20250926 WA0259
IMG 20250926 WA0258
IMG 20250926 WA0257
IMG 20250926 WA0256 1

Entre los presentes estuvieron Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, quien recordó los ideales del economista, y los valores positivos que le impregnó al país junto a su hermana y familia.

También asistió Alexandra Izquierdo, que calificó a Caram como un reformista leal y que se destacó en diversos ámbitos de la vida política en tiempos de Joaquín Balaguer.

Federico Antún Batlle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y el economista Haivanjoe Ng Cortiñas, entre otros.

Guillermo Caram: trayectoria y legado
