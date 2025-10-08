En Gualey, la policía patrulla… pero también lo hacen los “Tigres” del barrio

En las calles bulliciosas de Gualey, un sector vibrante y lleno de historia dentro del Distrito Nacional, los moradores viven una realidad marcada por desafíos constantes. La inseguridad, conforma un retrato común en esta comunidad, que a pesar de todo se aferra al esfuerzo colectivo y la esperanza de mejoras.

Durante un recorrido de Hoy en tu Barrio conversamos como Robinson Sosa, vecino del barrio y rostro conocido en la comunidad, sintetiza la preocupación que muchos comparten: “Aquí hay dos problemáticas, número uno es la inseguridad. Y lo otro es la energía débil, principalmente.” Para él, la inseguridad no solo es un dato estadístico, sino una amenaza palpable.

La policía realiza patrullajes regulares, pero los delincuentes parecen conocer bien el terreno. “La policía patrulla, pero el Tigre también patrulla. Saben dónde está la policía y actúan en consecuencia. Por eso es difícil que se crucen,” explica con resignación.

Inseguridad: un enemigo que se siente en cada esquina

Este “Tigre” al que se refiere es una manera popular de nombrar a los delincuentes que operan con astucia y controlan ciertas zonas, dificultando la labor policial y aumentando la sensación de vulnerabilidad entre los vecinos.

La otra preocupación constante es el suministro eléctrico irregular. “La energía es débil, y eso afecta todo: la vida en casa, los negocios, la seguridad,” comenta Robinson.

Gualey- Foto Elieser Tapia

La falta de un servicio estable no solo dificulta las actividades diarias, sino que también crea un ambiente propicio para que aumente la delincuencia durante las noches sin luz.

Basura: un problema entre la cooperación y el desorden

La gestión de los residuos es otra batalla diaria para Gualey. Aunque organizaciones no gubernamentales y camiones oficiales hacen esfuerzos para mantener limpia la zona, el problema no se resuelve por completo.

Roberto Castro, otro habitante entrevistado en el recorrido, destaca la complejidad de esta problemática: “Los camiones pasan, pero la gente sigue sacando más basura de la cuenta. Se está acumulando mucha basura.”

Este escenario revela la necesidad de un trabajo comunitario más sólido que complemente los esfuerzos oficiales, fomentando la responsabilidad y el cuidado del entorno.

«Seguridad» en el pais según las autoridades

Según el Ministerio de Interior y Policía, encabezado por la ministra Faride Raful, los indicadores de delincuencia en República Dominicana han mostrado una disminución significativa durante septiembre de 2025.

Principales datos reportados

460 armas de fuego fueron retiradas de las calles en septiembre:

355 eran ilegales

75 están bajo investigación

23 tenían licencias vencidas

7 habían sido reportadas como robadas

591 allanamientos se realizaron con resultados positivos en distintos puntos del país

se realizaron con resultados positivos en distintos puntos del país Denuncias por robo bajaron de 65,778 en 2024 a 56,333 en 2025 (hasta la misma fecha)

bajaron de 65,778 en 2024 a 56,333 en 2025 (hasta la misma fecha) Tasa de homicidios se redujo a 8.08 por cada 100,000 habitantes, comparada con 9.8 en 2024 y 12.04 en 2023

Medidas implementadas

Se han instalado más de 10,000 cámaras interconectadas para reforzar el patrullaje y la vigilancia.

Los agentes policiales ahora cuentan con cámaras en sus uniformes para garantizar transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.

Se discute la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana, que busca integrar bajo un mismo marco legal todas las instituciones relacionadas con la seguridad pública para mejorar la coordinación y eficiencia.

