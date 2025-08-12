En imágenes: emotivo velatorio de Miguel Uribe

  • EFE
En imágenes: emotivo velatorio de Miguel Uribe

El cuerpo del precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien murió este lunes 11 luego de ser atacado a balazos en junio, fue trasladado al Congreso colombiano para que políticos y familiares se despidan y le rindan homenaje.

El féretro fue recibido la noche de este lunes 11 con una marcha fúnebre y pañuelos blancos en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional donde será velado hasta el próximo miércoles.

Cubierto con la bandera de Colombia y cargado por oficiales de la Policía Nacional colombiana, el cajón entró al Capitolio y detrás de él iban su esposa, María Claudia Tarazona; su padre, Miguel Uribe Londoño; su hermana María Claudia Hoyos Turbay y otros familiares.

Imágenes del funeral de Miguel Uribe Turbay

Esposa Miguel Uribe 1024x659 1
La esposa de Miguel Uribe y su hija se abrazan en el funeral. Fotos/Fuentes externas
Velorio Miguel Uribe 2
El féretro con los resto del senador colombiano reposarán en carpilla ardiente en el congreso hasta el miércoles 13. Fotos/Fuentes externas
Velorio Miguel Uribe
La esposa de Miguel Uribe despidiendo a su marido. Fotos/Fuentes externas
Captura 7
Congreso colombiano siendo preparado para el funeral de Miguel Uribe. Fotos/Fuentes externas

El gobierno del izquierdista Gustavo Petro declaró un día de duelo nacional tras la muerte del opositor. «Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar. Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad», dijo en la red social X el presidente Petro. 

EFE

EFE

