En imágenes: emotivo velatorio de Miguel Uribe

El cuerpo del precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien murió este lunes 11 luego de ser atacado a balazos en junio, fue trasladado al Congreso colombiano para que políticos y familiares se despidan y le rindan homenaje.

El féretro fue recibido la noche de este lunes 11 con una marcha fúnebre y pañuelos blancos en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional donde será velado hasta el próximo miércoles.

Cubierto con la bandera de Colombia y cargado por oficiales de la Policía Nacional colombiana, el cajón entró al Capitolio y detrás de él iban su esposa, María Claudia Tarazona; su padre, Miguel Uribe Londoño; su hermana María Claudia Hoyos Turbay y otros familiares.

El gobierno del izquierdista Gustavo Petro declaró un día de duelo nacional tras la muerte del opositor. «Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar. Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad», dijo en la red social X el presidente Petro.