En imágenes: emotivo velatorio de Miguel Uribe

El cuerpo del precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien murió este lunes 11 luego de ser atacado a balazos en junio, fue trasladado al Congreso colombiano para que políticos y familiares se despidan y le rindan homenaje.
El féretro fue recibido la noche de este lunes 11 con una marcha fúnebre y pañuelos blancos en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional donde será velado hasta el próximo miércoles.
Cubierto con la bandera de Colombia y cargado por oficiales de la Policía Nacional colombiana, el cajón entró al Capitolio y detrás de él iban su esposa, María Claudia Tarazona; su padre, Miguel Uribe Londoño; su hermana María Claudia Hoyos Turbay y otros familiares.
Imágenes del funeral de Miguel Uribe Turbay
El gobierno del izquierdista Gustavo Petro declaró un día de duelo nacional tras la muerte del opositor. «Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar. Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad», dijo en la red social X el presidente Petro.