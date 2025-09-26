En la unión está la fuerza: salvan a embarazada de la corriente del arroyo Piedra en San José de Ocoa

  • Hoy
En la unión está la fuerza: salvan a embarazada de la corriente del arroyo Piedra en San José de Ocoa

Una mujer embarazada tuvo que ser auxiliada la mañana de este viernes para cruzar con una soga el arroyo Piedra, ubicado en la comunidad Alta del Pinar, en San José de Ocoa, luego de presentar dolores de parto.

El hecho quedó registrado en video, donde se observa cómo varios miembros de la comunidad se unen para sostener a la fémina mientras atraviesan el afluente, evitando que sea arrastrada por la fuerte corriente provocada por las lluvias que han caído en las últimas horas.

Cabe destacar que los aguaceros también han dejado a varias comunidades de la zona incomunicadas.

Leer más: Hasta cuándo seguirán las lluvias y qué medidas tomar para evitar situaciones lamentables

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este viernes que mantiene cinco provincias en alerta roja, 11 en amarilla y 14 en verde, debido a las intensas lluvias que afectan gran parte del territorio nacional, generadas por una activa onda tropical y la incidencia de una vaguada.

Según informó la institución a través de un boletín, en alerta roja se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

Mientras que María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Samaná, San Juan, Hato Mayor, Monte Plata, Barahona y Pedernales permanecen en alerta amarilla.

En tanto, en alerta verde figuran La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago, Dajabón, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Espaillat, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata e Independencia.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

En la unión está la fuerza: salvan a embarazada de la corriente del arroyo Piedra en San José de Ocoa
En la unión está la fuerza: salvan a embarazada de la corriente del arroyo Piedra en San José de Ocoa
26 septiembre, 2025
Comedores Económicos realizó operativo de entrega de kits en San José de Ocoa
Comedores Económicos realizó operativo de entrega de kits en San José de Ocoa
23 junio, 2025
Verdadero o falso: ¿Qué tanto se sabe sobre la salud menstrual?
Verdadero o falso: ¿Qué tanto se sabe sobre la salud menstrual?
13 junio, 2025
Muerte del agricultor Maceo Gerónimo, en Rancho Arriba, sin respuesta de Medio Ambiente
Muerte del agricultor Maceo Gerónimo, en Rancho Arriba, sin respuesta de Medio Ambiente
11 junio, 2025
Prisión acusado robo y violar embarazada
Prisión acusado robo y violar embarazada
14 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Innovación tecnológica con Hisense

Innovación tecnológica con Hisense

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

RD saldrá bien con juegos 2026

RD saldrá bien con juegos 2026

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo