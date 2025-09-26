En la unión está la fuerza: salvan a embarazada de la corriente del arroyo Piedra en San José de Ocoa

Una mujer embarazada tuvo que ser auxiliada la mañana de este viernes para cruzar con una soga el arroyo Piedra, ubicado en la comunidad Alta del Pinar, en San José de Ocoa, luego de presentar dolores de parto.

El hecho quedó registrado en video, donde se observa cómo varios miembros de la comunidad se unen para sostener a la fémina mientras atraviesan el afluente, evitando que sea arrastrada por la fuerte corriente provocada por las lluvias que han caído en las últimas horas.

Cabe destacar que los aguaceros también han dejado a varias comunidades de la zona incomunicadas.

Leer más: Hasta cuándo seguirán las lluvias y qué medidas tomar para evitar situaciones lamentables

#ElPaìsTN I Una mujer embarazada fue rescatada mientras cruzaba un río crecido en San José de Ocoa, debido a los intensos aguaceros que afectan a la República Dominicana por un disturbio cercano al país. Las condiciones del río eran peligrosas, pero las #Telesistema #Telenoticia pic.twitter.com/TGMesxeTzL — TelenoticiasRD (@Telenoticiasrd) September 26, 2025

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este viernes que mantiene cinco provincias en alerta roja, 11 en amarilla y 14 en verde, debido a las intensas lluvias que afectan gran parte del territorio nacional, generadas por una activa onda tropical y la incidencia de una vaguada.

Según informó la institución a través de un boletín, en alerta roja se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

Mientras que María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Samaná, San Juan, Hato Mayor, Monte Plata, Barahona y Pedernales permanecen en alerta amarilla.

En tanto, en alerta verde figuran La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago, Dajabón, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Espaillat, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata e Independencia.