En La Zurza, si alguien se enferma, los vecinos son el 9-1-1 (y el motor, la ambulancia)

En La Zurza, un barrio enclavado en el mismo corazón de Santo Domingo, la salud parece ser un lujo distante. Aquí, enfermarse es sinónimo de correr —literalmente— a buscar ayuda, porque no existe un centro médico en las inmediaciones, y el servicio del 9-1-1 tarda tanto que los vecinos terminan convirtiéndose en su propio sistema de emergencia.

Vecinos se convierten en el 9-1-1

“Nosotros mismos nos convertimos en 9-1-1 cuando dura mucho, porque no queremos ver que el paciente de nosotros se nos muera ahí. Como dolientes lo agarramos, lo montamos en un motor y nos vamos”, dice Sandy De la Rosa, presidente de la junta de vecinos del sector, a la mesa digital del periódico Hoy como parte de la serie especial Hoy en tu barrio.

Ese es el protocolo no oficial cuando alguien se pone grave en La Zurza: correr con el enfermo al hombro, montarlo en un motor y tratar de llegar al hospital más cercano, que suele ser el Moscoso Puello.

“No mija, montarse en un motor y embalarse a correr, o llamar al 9-1-1 para cuando ellos decidan venir, porque también se tardan en esta situación”, expresó Reina Ramírez, una madre residente en el barrio, que ha vivido en carne propia la desesperación de esperar ayuda médica que nunca llegó.

Ella misma lo cuenta: “Yo me puse mala, llamamos al 9-1-1 y no vinieron. Entonces, tuvimos que esperar que dieran las 6:00 de la mañana para poder salir. Yo tenía un dolor de estómago, estaba vomitando mucho, estaba mal en verdad, mareos… y ellos no quisieron (venir)”.

Dolor que no calificó como urgencia

Sandy también compartió su experiencia personal. “Una noche me despierto con una arenilla en los ojos que estaba soldando, y cuando llamamos al 9-1-1, ellos dicen que eso no es emergencia. Pero tengo un dolor fuerte, casi una taquicardia… entonces, me puse una franela en los ojos, porque si hubiese visto una policlínica cerca, yo me levanto, voy donde ellos y me dan algo”.

Momentos difíciles

“Estamos viviendo unos momentos difíciles”, señaló Ismael Montero, otro comunitario. “Tenemos que salir corriendo con el enfermo para otro lado, para hacer lo posible por salvarle la vida”.

Y si no hay cómo salir, si es de noche, si está lloviendo, si el motor no prende, si no hay con quién dejar a los niños… entonces solo queda esperar. Esperar que amanezca. Esperar que el dolor pase.

Lo que piden a las autoridades

El clamor es uno solo: “Una policlínica, que uno pueda ir de emergencia a llevar a un niño que se le ponga malo, con una fiebre o algo”, implora Reina Ramírez.

