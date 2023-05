El Consejo Nacional de Drogas (CND) negó que en calles del país se venda Fentanilo para uso ilegal, pese a una denuncia -realizada por el comunicador Julio Hazim- que plantea un escenario alarmante y muestra videos de usuarios «utilizando la sustancia sintética».

«En primer lugar, es importante destacar que, hasta la fecha de este comunicado (lunes 8 de mayo) y de acuerdo con las informaciones oficiales, no se ha confirmado la presencia de Fentanilo en las calles de nuestro país para uso ilegal«, sostuvo.

La entidad añadió que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) ha informado que solo en el 2017 y 2019 identificaron casos de Fentanilo en su laboratorio. No obstante, indicó que se está a la espera de más muestras para realizar análisis más exhaustivos.

El CND notificó que la Dirección Nacional del Control de Drogas (DNCD) ha llevado a cabo diversas acciones contra el tráfico de drogas en respuesta a la denuncia. Pero, hasta el momento, no se ha decomisado Fentanilo durante el período de esta gestión.

«Las intervenciones realizadas han resultado en la detención de ciudadanos y el decomiso de otras sustancias, de acuerdo con los informes del INACIF», manifestó.

Precisa que de igual manera, el Ministerio de Salud Pública, a través de su Departamento de Salud Mental, informó que las supuestas muertes denunciadas por el presunto consumo de Fentanilo no pudieron ser comprobadas, ya que no fueron reportadas al sistema de vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública no ha emitido una alerta epidemiológica relacionada con la sustancia.

Además, el CND dijo que se mantendrá en alerta y estar trabajando de manera coordinada para abordar esta situación.

«Somos conscientes de la gravedad que representa el consumo de Fentanilo en otros países, donde ha sido catalogado como una epidemia, y nos comprometemos a actuar de manera eficiente y efectiva en interés de evitar su presencia en nuestro territorio».

Instó a la población a mantener la calma y a no difundir información no confirmada de manera oficial. «Nuestro compromiso es garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, y seguiremos monitoreando de cerca la situación en el Barrio de Capotillo y en todo el país».

Garantizó que estará informando de manera oportuna cualquier avance en relación con este tema.

