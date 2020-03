En lo que coinciden y disienten legisladores del PLD y la Fuerza del Pueblo sobre elecciones

Los diputados Marcos Cross, del partido Fuerza del Pueblo (FP) y Dilepcio Núñez, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), coincidieron en que el próximo 15 de marzo deben ser realizadas las elecciones para bien de toda la nación, aunque se culparon mutuamente de ser los propiciadores de infringir temor de otra posible suspensión de los comicios.

“De ninguna manera, porque caeríamos en un limbo jurídico. Si ellos están tan seguros de que van a ganar el proceso; si los números le dan tan bien como se han acomodado ellos, yo pienso que ellos deberían ser los llamados a que el proceso se realice”, expresó Núñez.

“Pero que se realice pronto, sin traumas, incluso colaborar para que ese proceso sea dinámico, diáfano, transparente. Ellos deberían colaborar y no estar poniendo piedras en el camino”, agregó en alusión a los opositores partidos FP y PRM.

Asimismo, peledesita por Santiago de los Caballeros garantizó que el Gobierno va a suministrar los recursos a la Junta Central Electoral (JCE), por lo que si ese es principal escollo “no habrá problemas”, tras señalar que esa organización política también quiere elecciones, por lo que invitó a sus adversarios políticos a sumarse a estos deseos.

De su lado el diputado Marcos Cross, por la Fuerza del Pueblo consideró que en caso de que se repita lo mismo que en el pasado proceso electoral, sería una frustración total del pueblo dominicana y un rompimiento del sistema de partidos en el país.

“La Junta Central Electoral tiene la obligatoriedad con la sociedad civil, la OEA y los organismos veedores de darnos una solución de ser sinceros y eficientes en este proceso, porque la democracia está en juego en el país”, advirtió el diputado de Ultramar Marcos Cross.

Aseguró que si alguien no quiere elecciones no será la oposición, “pues estos han sido respaldados por las protestas en la calle del pueblo” y han advertido de las presunas fallas que tiene el voto electrónico.

“Los que han estado siempre fallándole al pueblo con el tema de la transparencia ha sido el gobierno, primero con la frustración de las primarias internas del partido de gobierno y segundo con la suspensión del proceso del 16 de febrero. La oposición ahí no tiene nada que ver porque la oposición no administra, no controla la Junta”, enfatizó.