En Los Guandules están cansados de vivir entre el miedo

«Cansados de vivir entre el miedo”, así dicen sentirse los residentes del sector Los Guandules, a orillas del contaminado río Ozama, en el Distrito Nacional, donde los constantes atracos cometidos por delincuentes interrumpen su tranquilidad.

Relataron a periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tu barrio», que los malhechores penetran sus viviendas en horas de la madrugada, se llevan las hojas de zinc del techo y hasta rompen las puertas para robar.

«Yo soy una de las personas que le están abriendo las puertas, rompiendo las puertas, me roban los zinc, los de yo cobijar mi techo y arreglar mi empaliza… Aquí estamos rodeados de bandas de delincuentes que no dejan dormir a uno de noche, robándole, metiéndose a las casas, los patios. De día, aquí usted no puede ni andar, aquí vienen vendiendo y hasta le roban las cosas que venden la gente, a esos pobres infelices», expresó Valentina Paredes Coldero, con evidente indignación ante la situación que vive su comunidad.

«Esto es una delincuencia muy grande que hay aquí, a todas horas atracando», agregó Argenis Brito.

Por su parte, el señor Liriano García aseguró que, hace pocos días, estuvo a punto de sumarse a la larga lista de personas víctimas de la ola de atracos que azota Los Guandules.

«Robando a dos manos es que están. El otro día pasé un susto con un atracador, ya ese está muerto, lo mataron, pero él mató a muchos. Ese es el problema también, que cuando vienen a matar a un ladrón, ese ya ha matado a 500 gente buena», manifestó el lugareño de la referida comunidad marginada de la capital dominicana.

Valentina Paredes Coldero, residente en Los Guandules / Foto: Alenis Castillo Liriano García, residente en Los Guandules / Foto: Alenis Castillo

La creación de programas sociales y un mayor patrullaje policial podrían ser clave para combatir este mal

Los moradores de Los Guandules consideraron que la única forma de combatir la delincuencia en esa zona y evitar que la juventud recurra a ella es creando más programas sociales, donde se impartan charlas y actividades educativas.

«Nosotros somos personas que hemos aportado para el Estado, de una u otra forma, y queremos que eso se nos devuelva para nuestra juventud y evitar que nos los maten, porque de la única forma que podemos sacar a la juventud de los vicios y las cosas malas, es teniendo más áreas recreativas, más oportunidades, más capacitación. Las autoridades, que por lo menos aquí en esta parte abajo de Los Guandules, que nos visiten, que vean ellos mismos en las condiciones que estamos viviendo», pronunció Wilian Ventura, presidente de la junta de vecinos «La Esperanza».

Mientras que Valentina Paredes Coldero demandó una mayor presencia policial en la zona.

«Yo lo que quiero es que la policía asuma su responsabilidad. Aquí supuestamente dizque que tenemos el patrullaje mixto, y por aquí tú ves un policía a veces, no haciendo su trabajo como deben. Nosotros necesitamos la policía aquí, de madrugada y a todas horas, porque esto está minado de una banda… Aquí queremos que una patrulla se haga responsable de andar caminando esto aquí, porque ya están cometiendo demasiados abusos con los viejeos y con los que viven aquí», exigió Paredes Coldero.

Entretanto, Liriano García añadió: «Esa gente (los agentes policiales y militares) lo que andan dando vueltas. Antes andaban revisando los bolsillos a ver si tenían un cuchillo, eso se llama trabajo, pero estos lo que andan en los motores corriendo».

García también señaló que otra solución a los hechos delictivos en el sector Los Guandules, sería la aplicación de sanciones severas contra quienes los cometen.

«Hay que matarlos a todos. No dejarlos vivos, porque no estamos en nada, usted trabajando y el otro acechando al otro», enfatizó.

«Cuando estaban esas cámaras ahí, todo se controló, pero las quitaron y no sé por qué. Con las cámaras puestas ahí, uno estaba más seguro, porque los tigueres le tienen miedo a las cámaras. Yo espero que las pongan otra vez», comentó el ciudadado José Torres