En Los Guandules tienen que comprar cubetas de agua entre cien y ciento cincuenta pesos, debido a escasez

Residentes de Los Guandules, en el Distrito Nacional, denunciaron que ante la prolongada escasez de agua en el sector, se ven obligados a pagar entre cien y ciento cincuenta pesos para poder abastecerse del líquido.

«El agua es un caos. El agua es los martes y los sábados, pero nada más son 5 minutos, que no nos dan ni siquiera para llenar una cubeta de agua. Entonces, tienen como una combinación, porque quieren estar bajando manguera, y uno todo el tiempo no tiene esos cien pesos para estar alquilando esos 15 minutos de agua», aseguró Noemí Mateo a periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tu barrio».

De su lado, Regina Rosario afirmó que solo en ocasiones reciben el suministro de agua potable por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

«El agua algunas veces la mandan, los sábados. Algunas veces hay que comprar agua, una manguera que tiran de allá arriba. El que no tenga agua tiene que pagar. Tiene que buscar sus cien pesos y uno y medio para llenar», dijo la lugareña de los Guandules.

Seguir leyendo: En «La ciudad del chicharrón», Villa Mella, faltan hasta calles para ir al médico

Noemí Mateo, residente en Los Guandules / Foto: Alenis Castillo

«El agua por aquí hay que comprarla, que no hay agua por aquí», añadió Estevan Rudecindo, otro de los afectados consultados.

Sin embargo, la ciudadana Josefa Heredia manifestó que recibe el preciado líquido de forma regular, dos veces por semana.

«El agua está bien, la mandan dos veces a la semana», sostuvo Heredia.

Estevan Rudecindo, residente en Los Guandules / Foto: Alenis Castillo

No quieren tomar medidas drásticas

Los moradores de Los Guandules, una comunidad marginada de la capital dominicana, advirtieron a la CAASD que, de no recibir una solución a esta problemática, se verán obligados a tomar medidas drásticas.

«No queremos tomar esa medida drástica que nos están llevando a tomar. Vamos a ver si nos ponen atención, porque somos un pueblo que está pidiendo ayuda», enfatizó Noemí Mateo.

Te puede interesar: Lo anhelado por muchos, es el desperdicio de otros en el sector Simón Bolívar

Mientras tanto, doña María, otra de las residentes en Los Guandules, declaró que, ante la escasez de agua, no pueden asearse y que las autoridades, tanto de la CAASD como de la Alcaldía del Distrito Nacional, solo se acercan al barrio cuando andan en busca de votos.

«Estamos cansados de esta situación. Uno ni bañarse bien puede, y las autoridades solo pasan por aquí cuando andan buscando votos. Estamos cansados de esta situación, y si no vienen a resolver, nos lanzaremos a la calle», comentó.