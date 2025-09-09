En Los Guaricanos, municipio Santo Domingo Norte, los moradores denunciaron ser golpeados por largas tandas de interrupciones del servicio eléctrico, o ‘apagones’, que afectan sus actividades cotidianas.

«Nosotros estamos pagando apagones», expresó Doles Alejandrina Tejada, residente en el sector Las 10 Tareas, de la mencionada comunidad marginada.

Aseguraron, ante periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tu barrio», que los continuos apagones provocan la quema de algunos de sus electrodomésticos y la descomposición de alimentos.

«Los alimentos uno lo compara y tiene que botarlos porque inmediatamente se dañan. Uno se sacrifica para comprar una nevera y no le dura a uno ni tres años, porque con el va y ven de la luz, se le daña de una vez», afirmó Alejandrina Tejada.

Por su lado, Reyita Alcántara señaló que, en ocasiones, los apagones inician desde tempranas horas de la mañana y se prolongan por más de seis horas.

«De la luz no se puede hablar… se va, dura su par de horas. Lo peor es que a veces se nos va de noche, a la 1:00 de la madrugada y llega a las 5:00 de la mañana, y nos cobran lo mismo. A veces tiene un relajo: viene y se va y uno tiene que desconectar los electrodomésticos, no vaya a ser cosa que llegue de un pronto y suba 220 y le queme un aparato a uno», dijo Alcántara.

«La luz, si se va ahora, viene como en eso de las 1:00 de la noche o a la 1:00 de la madrugada», agregó María de Jesús.

Dolores Alejandrina Tejada, residente de Los Guaricanos / Foto: José de León Reyita Alcántara, residente de Los Guaricanos

Los apagones aumentan la delincuencia

Mientras que Daniel García destacó que, cada vez que se producen apagones, también se favorece que, en horas de la noche, aumenten los atracos a mano de desaprensivos.

«La luz se va desde temprano y a veces tiene como un arbolito, que viene y va. Entonces los delincuentes se aprovechan de eso y la gente atemorizada de salir de sus casas, porque no se sabe con qué se pueda topar en las calles», declaró García.

Asimismo, Betania Díaz comentó: «Esto se pone muy oscuro, se pone muy feo, viven atracando ahí alante. Aquí hay mucha gente, padres y madres, que trabajan de madrugada».

Daniel García, residente Los guaricanos

“Un negocio lucrativo”

Entretanto, Ángela García de León calificó las interrupciones del servicio eléctrico como ‘un robo’ por parte de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, en especial de Edenorte.

«Eso es un proceso, aquí con la luz. Uno paga la luz y se llevan la luz y cuando uno recarga, que vuelve la luz, ya uno no tiene recarga, porque con los apagones que tienen se llevan el chin de carga… es un robo que tienen con eso de la luz», pronunció la lugareña de Las 10 Tareas, en Los Guaricanos.

«Aquí la gente pone una recarga de 600 pesos y no les dura dos días. Todo esto está vuelto un toyo», añadió Miguel Eduardo Valdez, quien reside en la calle 9, del Batey Estrella, en Los Guaricanos.