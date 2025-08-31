En Los Mina construyen jardines para hacerle guerra a los vertederos y Don Juan es su guardián

En Los Mina, un populoso sector de Santo Domingo Este, los vecinos han optado por la jardinería como arma contra los vertederos improvisados. Conjuntos de matas alineadas decoran las esquinas junto a letreros que suplican: “Por favor, no tiren basura”. Pero ni las plantas ni los mensajes han logrado frenar el problema.

En muchas calles, los solares vacíos, bordes de aceras o esquinas solitarias terminan convertidos en basureros improvisados. Es una batalla diaria contra la falta de conciencia ciudadana y la escasa vigilancia. Pero en medio del descuido, algunos comunitarios han decidido actuar.

Don Pablo muestra otro de los improvisados jardines en Los Mina. Foto/Alexis Monegro.

Flores en medio del caos de Los Mina

“Si no tuvieran esas «maticas», así mismo estuviera eso ahí lleno de basura”, afirma Pablo Almonte, presidente de la junta de vecinos, mientras muestra los espacios que han recuperado en el barrio. La solución ha sido simple: plantas dentro de gomas recicladas, pintadas con colores vivos y rodeadas de carteles que advierten a los desaprensivos.

En la calle 21 I, por ejemplo, uno de los vecinos se cansó de ver cómo la maleza y los residuos se acumulaban. Tomó una decisión que inspiró a otros.

Flores contrastan con el agua negra estancada en Los Mina. Foto/Alexis Monegro.

“Como se acumulaba mucha hierba ahí, tú sabes que cuando está húmedo, la hierba crece rápido, entonces como la gente veía que eso estaba lleno de hierba, tiraban basura… entonces el vecino, como vive cerca, un día se puso y sembró esas maticas ahí, y siempre las mantiene”, cuenta Almonte a periodistas de la mesa digital del HOY para la serie especial Hoy en tu Barrio.

Pablo Almonte, presidente de la junta de vecinos en Los Mina. Foto/Alexis Monegro.

Desde entonces, varios residentes se sumaron. “Entre todos tuvimos que recoger sacos y un día que pasó el camión de la basura los tiramos. Entonces él dijo: ‘vamos a sembrar las matas, para que así la gente vea que está limpio y no va a tirar la basura’”.

Un guardián al que le han ofrecido golpes

Juan Francisco Soto/Merilenny Mueses.

Una escena poco común llama la atención en otro de los puntos críticos del barrio: un señor sentado en una silla plástica blanca, cuidando un espacio que antes era un vertedero.

Se trata de Juan Francisco Soto, un comunitario que, aunque no vive en la zona, ha decidido asumir esta labor. “Yo mismo no vivo por acá. Yo vengo aquí a cuidar para que no tiren basura ahí. Esto era un vertedero”, asegura.

Su presencia no siempre es bienvenida. “Me han ofrecido hasta palo y de todo, los tigueres que tiran la basura. En estos días vino una a poner una basura ahí, y porque yo le dije ‘doña, ahí no se pone basura’, me dijo: ‘yo la pongo hasta en la cabeza suya’”, dice don Juan.

Aun así, no se rinde. “Aquí estamos desde las 5:30 de la mañana”, repite con determinación. Para él, se trata de dar el ejemplo.

El camión pasa… pero no siempre

Don Yeyo. Foto/Merilenny Mueses.

Otro problema que denuncian los residentes es la inconstancia del camión recolector y la falta de información sobre sus horarios. “El camión pasa, lo que pasa es que la tiran después que pasa, cuando están ahí no la sacan y después la tiran en la esquina o donde quiera”, explica Lorenzo Rossó, mejor conocido como “Yeyo”, un zapatero que ha vivido por más de dos décadas en la zona.

De acuerdo con Hilda Valerio, el camión a veces puede durar hasta 15 días sin pasar. Y cuando lo hace, no se anuncia. “Cuando pasan no pitan. Tú sabes que si pitan, la gente sabe que el camión está ahí y saca su funda. Pero a veces pasan callados y no recogen nada”, agrega Yeyo.

Basura tapan los filtrantes en Los Mina. Foto/Merilenny Mueses.

¿La solución?

Don Yeyo sostiene que una posible solución es que el camión recolector pase en dos horarios: en la mañana y el tarde, y que pite en alerta para que las personas puedan votar sus desperdicios.

Lo que piden a las autoridades

Aunque las iniciativas vecinales han logrado mejorar ciertos puntos, aún quedan muchos lugares convertidos en focos de contaminación. Los moradores piden mayor intervención del Ayuntamiento y campañas de educación ciudadana que eviten que la basura siga ganando terreno.

