«Migración se lleva a cinco haitianos y al otro día aparecen 15 nuevos que nadie conoce en los callejones», así describieron los residentes del sector Los Praditos a la constante presencia haitiana en la zona.

El preocupante conglomerado de inmigrantes ilegales haitianos en distintas partes del Distrito Nacional es un tema de debate en la sociedad dominicana y los residentes de Los Praditos sienten bastante preocupación y molestia por la situación.

Durante un recorrido con el equipo del periódico HOY Digital para la serie especial «Hoy en tu barrio», los moradores de la localidad explicaron su desagrado con la presencia haitiana del sector y por qué es un problema alarmante.

Puede leer: La lucha diaria de una anciana de 80 años contra la pobreza y la soledad en Los Guaricanos

«Aquí hay haitianos en cantidades alarmantes. Lo que está sucediendo es que aquí hay un relajo con Migración porque aquí ellos vienen a veces y se llevan cincuenta o sesenta y de la nada aparecen doscientos haitianos», explicó el señor Nicolás Bello.

Nicolás, quien trabaja en una banca de lotería, afirmó que al negocio llegan entre veinte y treinta haitianos de entre 12 a 22 años de edad todos los días, y que causan escándalos y molestias a los clientes regulares.

Reveló que estos haitianos provienen de otras zonas de la capital y se refugian en los callejones y casas abandonadas del sector, aprovechando la poca presencia de patrullas migratorias en el área.

Los haitianos obstruyen la paz

Una de las mayores causas de disgusto por parte de los moradores de Los Praditos es el desorden y tumulto que causan que los inmigrantes haitianos en las calles, aceras y vecindarios a todas las horas del día.

«El exceso de haitianos en Los Praditos es una cosa seria. No todos son delincuentes. Pero aquí hay demasiado. Es una situación totalmente fuera de control. En esta zona hay muchos callejones y no se puede contar la cantidad de ilegales que hay por acá. Son mucho más nosotros», señaló el señor Santos Medina.

Medina explicó que es sabido entre los vecinos que los haitianos que viven en el sector suelen traer a más inmigrantes, dándoles albergue en sus propias casas. Aseguró que en los hogares ocupados por familias haitianas, es común que haya entre 8 y 10 personas por vivienda.

También puede leer: El mercado de Los Mina sostiene a más de 500 familias y fue el motor para que un padre diera hogar y estudios a sus hijos

Agregó que la población haitiana contribuye a la acumulación de basura y desechos sólidos en las alcantarillas y desagües, lo que ha agravado la crisis sanitaria que afecta a la comunidad de Los Praditos.

Familias haitianas en Los Praditos. Foto: Olga De La Cruz.

Comerciantes piden patrullaje en Los Praditos

Por otro lado, varios comerciantes de la zona exclamaron que los haitianos irrumpen en sus negocios, ensuciando sus establecimientos con basura, provocando malos olores y ahuyentando a posibles clientes. Aseguran que la presencia de grandes grupos de ellos genera desconfianza en las personas ajenas al sector, lo que afecta sus ventas.

Silvana Castillo, quien es dueña de un pequeño ventorrillo en la calle #9, dio a conocer sus quejas ante la presencia haitiana cerca del negocio.

«Yo limpio en frente de mi ventorrillo todas las mañanas. Y tengo que lidiar con todos esos hombres haitianos grandes y yo, que soy una mujer pequeña, no puedo con ellos. Ellos se ponen al lado del negocio y ponen su música, invitan más gente y molestan a la gente que vienen a comprar», declaró.

Junto a Silvana, se unen varios habitantes de la comunidad que demandan a la Dirección General de Migración (DGM) que realice un operativo en el sector y establezca el orden ante la alta presencia haitiana.

Lea también: Materia fecal flota por las calles de Los Guandules, según denuncias de residentes