El hedor, las aguas negras, enjambres de mosquitos, cúmulo de basura y desechos fecales se acumulan en la cañada que atraviesa debajo del puente de la calle principal, en el sector Control Viejo de Manoguayabo en Santo Domingo Oeste.

Los moradores de la localidad expresaron a periodistas de Hoy Digital en su serie especial de “Hoy en tu barrio” que temen por su salud y seguridad debido al incremento de casos sospechosos de malaria y dengue en la República Dominicana.

Hilma Polanco, oriunda del sector y quien tiene un puesto de venta de comida, manifestó que cuando llueve, la cañada sube al nivel del puente y se desborda, entrando a su vivienda y negocio las basuras y aguas cloacales.

“Esas aguas negras pueden traer enfermedades y no está bien, el mal olor y la contaminación; las personas meten los pies, no nos estamos cuidando, es un peligro total”, declaró visiblemente preocupada.

Asimismo, pidió a las autoridades y al Ayuntamiento el saneamiento de la cañada «porque todos los desechos fecales y la basura, lo tiran por el puente» donde debajo se encuentra la cañada y temen que el dengue llegue al sector del Control Viejo.

Un hoyo que puede provocar la muerte

En ese mismo orden, Polanco denunció un “hoyo de tubería” cerca de la cañada y en la vía principal, que dice que lleva un mes en ese estado y que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) no ha dado respuesta a la problemática.

“Un accidente se provoca por ese hoyo y yo no veo a las autoridades; cualquiera que no conozca el área y se meta en ese hoyo se puede hasta matar”, expresó Hilma Polanco.

La señora Hilma Polanco en su puesto de comida ofreciendo las declaraciones. Foto: Arlenys Castillo. Hoyo en la calle producto del mantenimiento de tubería. Foto: Arlenys Castillo.

Otro lugareño como, Isaías Núñez, expresó que las autoridades empiezan las obras, pero las dejan por mitad: “Cualquier persona puede morir y eso no le importa a nadie” al referirse al hueco que está entre la acera y la calle que conecta con la principal.

Entre basura y olvido: vecinos exigen acción del Ayuntamiento

Pese a que muchos moradores del sector de Manoguayabo afirman que la recogida de basura por parte del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste se realiza con cierta regularidad, expresan que el servicio resulta insuficiente frente a la gran cantidad de desechos que se acumulan en las calles y esquinas de la comunidad.

Los residentes explican que, aunque los camiones recolectores pasan algunos días, en otras ocasiones entre semanas, la basura vuelve a amontonarse rápidamente debido al alto volumen generado.

Cumulo de basura en una esquina de la calle. Foto: Arlenys Castillo Centro de acopio de basura. Arlenis Castillo

En ese mismo orden, denuncian la creación del depósito de basura en el sector Santiago Apóstol de Hato Nuevo de Manoguayabo, situación alarmante para los lugareños ya que provoca malos olores, aguas negras y proliferación de moscas y ratas.

«Han traído los depósitos de basura para esta zona, eso da pena y vergüenza ni siquiera en los campos más atrasados; esto tiene ya tres meses» declaró Ramón Sosa.

Dijo que la localidad está llena de plagas, ratones, moscas y temen por el aumento de enfermedades como el dengue y leptospirosis.

Periodistas de Hoy Digital, al conversar con algunas de las personas que trabajan en el centro de acopio de los desechos, explicaron que este depósito tiene varios meses y es donde agrupan la basura recolectada del sector de Manoguayabo, para luego ser trasladada a los vertederos correspondientes.