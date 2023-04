En mayo revisarán coerción Jean Alain

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional reenvió para el 2 de mayo la revisión de medida de coerción al exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa y acusado de dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público.

La decisión fue tomada tras ser rechazado un incidente del imputado, que argumentaba que el Ministerio Público (MP) no le no le había entregado de varias documentaciones que fueron entregadas anteriormente a ese juzgado, lo que el tribunal constató no era cierto.

El procurador fiscal Emmanuel Ramírez dijo al salir de audiencia que el Ministerio Público cumplió cada una de las entregas que fueron ordenadas, tanto por dependencia del órgano de persecución , como por instituciones públicas.

El fiscal aseguró que ese comportamiento del imputado muestra que continúa sin estar lista para responder ante la acusación imputadas en su contra.