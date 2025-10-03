En medio de cierre de Gobierno, Embajada de EE.UU. en RD despeja dudas sobre inmigración

En medio de cierre de Gobierno, Embajada de EE.UU. en RD despeja dudas sobre inmigración

En medio de la incertidumbre generada por el cierre del Gobierno en Estados Unidos, la Embajada de ese país en República Dominicana informó este viernes que «no hay ningún cambio en las leyes de inmigración de Estados Unidos ni en la aplicación de las leyes fronterizas».

El anuncio publicado en la red social de X, surge luego de que en el Congreso estadounidense fracasara la propuesta republicana que buscaba extender la financiación federal hasta el 21 de noviembre, lo que desencadenó el cierre gubernamental.

Puede leer: Donald Trump aprovecha el "cierre" para los cambios

De acuerdo con agencias internacionales, la Casa Blanca instruyó a dependencias federales a prepararse para despidos de empleados considerados no esenciales, mientras el presidente Donald Trump ha planteado aprovechar la coyuntura para impulsar recortes en el gasto público.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

