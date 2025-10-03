En medio de cierre de Gobierno, Embajada de EE.UU. en RD despeja dudas sobre inmigración

En medio de la incertidumbre generada por el cierre del Gobierno en Estados Unidos, la Embajada de ese país en República Dominicana informó este viernes que «no hay ningún cambio en las leyes de inmigración de Estados Unidos ni en la aplicación de las leyes fronterizas».

El anuncio publicado en la red social de X, surge luego de que en el Congreso estadounidense fracasara la propuesta republicana que buscaba extender la financiación federal hasta el 21 de noviembre, lo que desencadenó el cierre gubernamental.

De acuerdo con agencias internacionales, la Casa Blanca instruyó a dependencias federales a prepararse para despidos de empleados considerados no esenciales, mientras el presidente Donald Trump ha planteado aprovechar la coyuntura para impulsar recortes en el gasto público.

