En medio del dolor despiden al chofer de Telesistema: «Un hijo ejemplar, muy dedicado a atender a su mamá»

En un ambiente cargado de dolor y lágrimas, familiares y amigos despidieron a Aneudy García, chofer de Telesistema que perdió la vida trágicamente en un accidente de tránsito la madrugada del jueves, cuando concluía sus labores en la última emisión de Telenoticias.

Aneudy, descrito por sus allegados como un hombre ejemplar, amante de la fotografía e hijo dedicado, deja en la orfandad a una niña. Su familia y compañeros lo recordaron como un ser humano especial, entregado a Dios y a los suyos.

«Me siento muy deprimido, él fue un hijo muy ejemplar, muy dedicado a atender a su mamá. Es un hijo que no tuvo juventud o disfrutarla, porque fue un hombre muy entregado al trabajo y a la atendencia del hogar», expresó su padre, César García, quien resaltó que su hijo llevaba más de dos décadas sirviendo en la fe cristiana.

image 177
Aneudy García.

Por su carácter tranquilo, su padre nunca imaginó que su vida terminaría de esa forma. «Nosotros no esperábamos que él pudiera tener una muerte como la tuvo, tan desastrosa, tan fea«, pronunció afligido el señor García ante las cámaras de Telesistema.

El dolor también se hizo sentir entre quienes compartieron con él en el canal. «Aneudy era muy buena gente, muy especial, serio, él era todo», expresó su compañero Juan Ferreras.

Para Andrés Solano, pastor de la iglesia a la que pertenecía, «él era el servicio hecho persona«, mientras que su hermano en la fe, Junior Santos, destacó que Aneudy nunca hablaba en tono alto, «siempre tenía una sonrisa y era muy dedicado».

El accidente

image 175

El siniestro ocurrió en la avenida Sabana Larga esquina Octavio Mejía Ricart, en el ensanche Ozama, cuando García transportaba al equipo técnico que acababa de concluir sus labores en la última edición de Telenoticias.

Según la versión de Telesistema, el accidente habría sido provocado por el conductor de una jeepeta Hyundai Santa Fe que impactó de forma «imprudente» el vehículo de prensa, provocando que García perdiera el control y se estrellara contra un árbol.

El chofer quedó atrapado entre los hierros retorcidos y fue necesario que miembros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este trabajaran por más de una hora para recuperar su cuerpo.

En imágenes difundidas, el vehículo de prensa aparece completamente destruido en la parte delantera, donde viajaba la víctima.

En medio del dolor despiden al chofer de Telesistema: «Un hijo ejemplar, muy dedicado a atender a su mamá»
