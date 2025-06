En mesa de Antonio Espaillat “solo 5 quedamos vivos”

“Uno de los camareros que murió se llamaba Rhoyer Hernández, me ubicó una mesa que no me gustó, entonces me dijo que me iba a sentar en la mesa de Antonio Espaillat, al final… En la mesa estaba Guarionex Estrella, su esposa, el primo de ella con su esposa, una joven de Delta Comercial; habían dos señoras de Haina y un joven, entre otras personas… Esa mesa tenía 15 sillas aproximadamente, de esos solo cinco quedamos vivos”.

Es el relato del abogado Luis Tomás Graveley Hernández, coordinador legislativo en el Senado de la República, quien se encontraba en la Discoteca Jet Set la noche trágica del 8 de abril cuando colapsó el techo dejando un saldo de 236 personas muertas y más de 180 lesionados, incluyéndolo a él.

Es otra de las perturbadoras historias que vivieron para contar los casi 200 sobrevivientes del trágico evento que se pudo evitar, según testimonios de empleados del centro de diversión, y el informe de los peritos designados por el Ministerio Público para hacer las investigaciones en el lugar.

De ahí la imputación de homicidio involuntario que le hace el MP al propietario del centro de diversión, Antonio Espaillat, y a su hermana Maribel, contra quienes a la fecha se han presentado un total de 108 acciones judiciales, entre querellas y denuncias, y por las que hoy se les conocerán medidas de coerción.

Familiares de Ruby

A los querellantes se sumaron ayer familiares del merenguero Rubby Pérez, quien amenizaba la fiesta la noche en que ocurrió la desgracia, y se cuenta entre las víctimas mortales.

Son ellos Ana Beatriz Pérez Reynoso, Casiey Aileen Lebrón Pérez, Lidia Esther Pérez Díaz, Micaías Pérez Díaz, Elizabet Pérez Díaz, Adelina Pérez Díaz y Eliezer Pérez Díaz.

En su querella penal, con constitución en actor civil, los familiares de Rubby solicitan la imposición de medida de coerción no solo para Antonio y su hermana Maribel, sino también para Ana Grecia López, y la empresa Inversiones E Y L S.R.L.

Afirman que con su accionar “no pretender castigar sin fundamentos” ni emitir juicios, sino que se investigue para determinar la verdad “y que las partes implicadas asuman su responsabilidad”.

“Desde la familia Pérez reiteramos nuestra gratitud a quienes nos han acompañado en estos días de profundo dolor. Pero también hacemos un llamado sereno, firme y humano a todas las instituciones del Estado dominicano”, dicen los querellantes en el documento depositado ante la fiscalía del Distrito Nacional, por sus abogados constituidos Emery Rodríguez, Cristian Mendoza y Leonardis Calcaño.