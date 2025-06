Aunque la calle Dignidad y la calle Esfuerzo del distrito municipal de Pantoja están distantes, los residentes en estos lugares sufren el mismo problema: la falta de agua potable, que hace años no se asoma por sus tuberías.

En Pantoja, no solo a estos dos lugares les afecta falta del suministro del preciado líquido, sino que el problema se extiende a otros barrios, donde tampoco llega o es limitada.

De acuerdo al residente Victoriano Medina, en el sector de Pantoja, en muchos de sus barrios, el agua para el uso diario llega muy poco, se tarda hasta tres meses o nunca llega.

En Pantoja tienen que pagar hasta 2,000 pesos por camiones de agua

Al conversar con un equipo de “Hoy en tu barrio” que se trasladó al sector de Pantoja, dijo que, para poder hacer frente al problema, se ve en la obligación de tener que comprar camiones de agua, los cuales cuestan hasta RD$2,000 para llenar la cisterna.

“Aquí no hay autoridad, porque tú vas a donde ellos y nadie te pone atención. No vale la pena perder su tiempo”, agregó.

Mientras que Joan Ortiz, residente y dirigente comunitario del sector, explicó que con la inversión que hizo hace unos años la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd) hace poco tiempo, se pensó que se iba a resolver el problema, pero este ha persistido.

“Se intervino la calle principal para introducir una nueva tubería, pero hay sectores de aquí que aún el agua no llega y otros donde llega días en específico en la semana”, explicó.

Asimismo, varias amas de casa de la calle Dignidad dijeron que, para poder llenar sus recipientes, tienen que poner mangueras desde otras calles.

“Aquí en la calle Dignidad no llega el agua desde hace dos años. Vinieron y dizque arreglaron la tubería, porque nosotros hicimos un piquete, pero el agua nunca ha llegado”, dijo Carmen Vásquez.

En un barrio de Pantoja el agua llega una vez a la semana

En la calle Francisco Caminero, los lugareños denunciaron que tienen alrededor de 10 años en que solo le suministran agua una vez a la semana.

“Aquí solo llega el agua los miércoles y hay casas donde no llega, porque no tiene presión. Esa gente tiene que estar poniendo mangueras de otras casas, porque si no, se quedan sin llenar sus vasijas”, añadió José Hernández.

