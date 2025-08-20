En Paraguay, una comisión de República Dominicana

ASUNCIÓN, Paraguay. El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 realizó un recorrido por diversas áreas del Comité Olímpico Paraguayo a fin de socializar con su similar de los II Juegos Panamericanos Junior sobre la logística del montaje de la cita multideportiva.

J osé P. Monegro, presidente del Comité Organizador, encabezó el recorrido, acompañado de Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, Tony Mesa y Fernando Langa.

«Para nosotros ha sido una gran satisfacción venir a socializar con los organizadores de los Juegos Panamericanos Junior para compartir con ellos sus experiencias en la organización, ver la interacción y colaboración que podemos tener ya que los retos son muy similares», explicó Monegro en una intervención ante la prensa internacional que cubre la justa.

Los directivos dominicanos observaron instalaciones y áreas administrativas, a la vez que se reunieron e interactuaron con diversos responsables del montaje en la capital del Paraguay. Estos trabajos se desarrollaron en el clúster principal de los Panamericanos Junior: el Comité Olímpico Paraguayo, el cual posee una notable cantidad de instalaciones.

Monegro explicó que Santo Domingo 2026 será una gran celebración por tratarse del centenario de los J uegos Centroamericanos y del Caribe, la justa regional más longeva del mundo.