«En pleito de marido y mujer nadie se debe meter»: es una de las concepciones más famosas del dominicano. Y precisamente, el abogado Cándido Simón hizo uso de esa creencia popular de antaño, a raíz de la crisis entre la presentadora de televisión, Amelia Alcántara, y su pareja sentimental, Wagner Taveras, mejor conocido como el Gallero.

El caso de la pareja llegó a los tribunales por una supuesta agresión física de parte del Gallero a Alcántara. Sin embargo, un tribunal sólo impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica al presunto agresor de la presentadora.

Al respecto, Simón dijo que el Estado no debería «meterse en eso si no hay una gravedad (producto de la agresión). Y evidentemente no la hubo», según su percepción, cuando explicó la tipificación del hecho a periodistas que cubren justicia luego de la audiencia el pasado domingo en la tarde.

A esta declaración, la psicóloga, experta en terapia de familia y presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam), Soraya Lara Caba, calificó dicha concepción como una distorsión cognitiva: «O idea errónea más usada para normalizar y justificar la violencia: “Es un pleito entre marido y mujer”. En estos tiempos, en la República Dominicana, expresarse de esta manera, sin duda, refleja la época del machismo crudo de antaño», dijo.

Lara Caba señaló además que esa idea que tienen la mayoría de los dominicanos respecto a los conflictos de pareja, es una construcción cultural que justifica y normaliza la violencia. «Por supuesto, exime de responsabilidad al agresor», aseguró.

En ese sentido, la experta señaló que existen otras variables que indican que una fémina es víctima por el simple hecho de ser mujer, independientemente de su condición económica, social, académica y de la personalidad.