¿En qué consiste el programa Carreteras Limpias de RD Vial?

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – RD Vial pone en marcha la expansión del programa

Carreteras Limpias, una iniciativa integral que optimiza los principales corredores viales del país,

elevando los estándares de seguridad y mejorando la experiencia de los conductores.

Este ambicioso plan, desarrollado junto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

(MOPC), busca transformar la infraestructura vial dominicana mediante acciones que garanticen vías más seguras, eficientes y visualmente cuidadas.

Primeras intervenciones

Las labores ya están en marcha en puntos estratégicos:

Región Este: desde el Peaje de Las Américas hasta la rotonda de Punta Cana.

Sur: Autopista 6 de Noviembre.

Norte: Circunvalación de Santiago (iniciada hoy).

Trabajos clave del programa

Renovación y reparación del alumbrado público.

Refuerzo de señalización horizontal y vertical (líneas de carril, pasos peatonales, señales

informativas y regulatorias).

Instalación de dispositivos retrorreflectantes tipo “ojos de gato” para mayor visibilidad nocturna.

Reparación y repavimentación del asfalto para una rodadura más suave y segura.

Además, se incorpora tecnología de barrido automatizado y maquinaria de última generación, lo

que reduce riesgos para el personal, disminuye emisiones de polvo y extiende la vida útil de las

vías.

Cobertura nacional progresiva

El programa se desplegará de manera progresiva en otros corredores estratégicos, incluyendo:

Autopista Duarte

Autopista Las Américas

Circunvalación de Santo Domingo

Circunvalación de Baní y más, hasta lograr una cobertura vial integral en todo el territorio

nacional.

“Este programa es una muestra clara del compromiso del presidente Luis Abinader y el Gobierno

con la seguridad y la calidad de vida de los dominicanos.

No se trata solo de mantener las carreteras libres de residuos, sino de hacerlas más seguras,

eficientes y agradables para todos”, afirmó Hostos Rizik Lugo, director general del Fideicomiso

RD Vial.

Con Carreteras Limpias, RD Vial consolida un modelo de gestión que prioriza la seguridad, la

modernización y el cuidado del entorno, alineado con la visión de un país que apuesta por una red vial de primer nivel para impulsar el desarrollo económico y social.

