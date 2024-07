¿En qué está basada la decisión que absolvió por segunda vez a Erickson de los Santos?

El abogado de Erickson de los Santos Solís, exregidor de Pedro Brand, dijo que el dictamen del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que lo descargó por segunda vez a su cliente de responsabilidad penal por los asesinatos de tres choferes en 2015, se basa en que el Ministerio Público presentó una acusación vacía durante el proceso judicial.

«Desde el inicio, el Ministerio Público presentó una acusación vacía. Se lo decíamos siempre a Yeni Berenice, la fiscal del distrito en ese entonces. Por lo tanto, no había forma de condenar a Erickson de los Santos», manifestó Plutarco Jáquez a los panelistas del programa radial «El Sol de la Mañana», mendiante una llamada telefónica.

El jurista señaló que como prueba contra su defendido, el órgano persecutor solo presentó ante el tribunal un mapeo que indicaba que estaba bajo la cobertura de la antena ubicada en Huacalito, en la Avenida Duarte. Sin embargo, «la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin) también estaba ubicada en el sector, en la México 50».

«A Erickson lo vinculan con ese hecho porque tenía un contrato de alquiler con uno de los muchachos que dicen participó, y por eso ellos hablaron por teléfono. No hay un testigo que lo impute, no hay una cámara, no hay un audio, no hay nada. ¿Con qué lo van a condenar?», sostuvo Jáquez.

Plutarco Jáquez, abogado de Erickson de los Santos Solís

Asimismo, destacó que De los Santos Solís ya no podrá ser juzgado por el referido crimen, debido a que «hay un doble descargo», y «el artículo 4-23 del Código Penal establece que si hay una doble absolución en una sentencia, no es susceptible de ningún recurso».

Otros imputados

Además del exregidor Erickson de los Santos Solís, con el descargo fueron favorecidos Cristino Batista y la Unión Nacional Trabajadores Afines (Unatrafin). Mientras que Danilo Octavio Reynoso y Amaury Cabrera fueron condenados a 30 años de prisión y al pago de RD$10 millones, cada uno, como indemnización a los familiares de las víctimas de sicariato.

Un quinto imputado es Arsenio Quevedo, presidente de Unatrafin, quien es sindicado como supuesto “cerebro” de las ejecuciones de choferes, y procesado en un juicio aparte el próximo lunes 22 de julio.

La lectura íntegra de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado fue fijada para el miércoles 28 de agosto 2024, a las 9:00 de la mañana.

