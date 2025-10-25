¿En qué parte del Caribe se encuentra Melissa?

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), en conjunto con el Centro del Pacífico Central, emitió este sábado una actualización sobre las condiciones del tiempo en el trópico, destacando que el huracán Melissa continúa activo en el Mar Caribe, ubicado aproximadamente a 130 millas al sureste de Jamaica.

Melissa mantiene su categoría de huracán y sigue siendo objeto de advertencias meteorológicas por su potencial de lluvias intensas, oleaje peligroso y vientos sostenidos que podrían afectar a Jamaica y otras islas cercanas en las próximas horas.

En cuanto al resto del Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México, el NHC informó que no se espera la formación de nuevos ciclones tropicales durante los próximos siete días, lo que representa una relativa estabilidad en la región tras la actividad reciente.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

