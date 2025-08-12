En República Dominicana no se ha confirmado presencia de «bacteria carnívora», dice Salud Pública

  • Hoy
En República Dominicana no se ha confirmado presencia de «bacteria carnívora», dice Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública informó este martes que en República Dominicana no existe evidencia de que haya bacteria carnívora, hasta el momento. La información llega luego de que circulara en redes sociales informes sobre el fallecimiento de una mujer, presuntamente a causa ese microorganismo, también conocido como Flesh Eating Bacteria.

La institución explicó sobre el fallecimiento de la dama, de 61 años. Dijo que el hecho ocurrió en un centro de salud privado, donde ingresó luego de ser referida desde otro establecimiento de salud por presentar un cuadro de deshidratación aguda secundaria a una gastroenteritis. De acuerdo con el informe médico inicial, se trató de un cuadro infeccioso abdominal de origen desconocido.

El Ministerio de Salud ha solicitado la realización de la autopsia y se encuentra a la espera de la autorización de los familiares, la cual permitirá esclarecer con precisión las causas del deceso. Hasta el momento, ni el equipo médico tratante ni el equipo técnico del Ministerio de Salud han determinado que se trate de la bacteria mencionada.

Según la información preliminar, la señora había acudido junto a otras personas a varios establecimientos de comida y posteriormente presentó síntomas de vómito y diarrea. Dos personas de ese grupo manifestaron un cuadro de gastroenteritis; estas no recibieron asistencia médica, fueron tratados de manera ambulatoria.

El Viceministerio de Gestión de Riesgos, junto a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), con la participación de las áreas de Salud Ambiental, Epidemiología, Calidad y la Dirección Provincial de Salud correspondiente, realizó un levantamiento en los establecimientos visitados por la paciente, se tomaron muestras de superficies y alimentos, las cuales fueron enviadas al Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano de la Digemaps, para su análisis.

Durante el levantamiento, se entrevistó a los responsables de los establecimientos para conocer el proceso de preparación de los alimentos y validar el cumplimiento de los estándares de calidad, asimismo, se verificaron las condiciones de higiene del lugar.

El Ministerio de Salud indica, que se han aplicado todos los protocolos correspondientes y que se trabaja de manera coordinada para identificar la causa del cuadro, los resultados de las pruebas serán informados tan pronto estén disponibles.

El Ministerio de Salud hace un llamado a la población a mantener la calma y seguir las informaciones oficiales.

Estas son las bacterias más detectadas en alimentos procedentes del país
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

En República Dominicana no se ha confirmado presencia de «bacteria carnívora», dice Salud Pública
En República Dominicana no se ha confirmado presencia de «bacteria carnívora», dice Salud Pública
12 agosto, 2025
La gracia de vivir
La gracia de vivir
12 agosto, 2025
Salud Pública revela cómo están las enfermedades esta semana en República Dominicana
Salud Pública revela cómo están las enfermedades esta semana en República Dominicana
8 agosto, 2025
Pacto mejorar agua en los hospitales
Pacto mejorar agua en los hospitales
7 agosto, 2025
Meriendas saludables para la oficina (que no engordan)
Meriendas saludables para la oficina (que no engordan)
6 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Incienso encubridor

Incienso encubridor

La moniliasis del cacao

La moniliasis del cacao

Límites saludables: prevención y autocuidado

Límites saludables: prevención y autocuidado

El “raro” poder de las “tierras raras”

El “raro” poder de las “tierras raras”

El servidor público en República Dominicana

El servidor público en República Dominicana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo