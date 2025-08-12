El Ministerio de Salud Pública informó este martes que en República Dominicana no existe evidencia de que haya bacteria carnívora, hasta el momento. La información llega luego de que circulara en redes sociales informes sobre el fallecimiento de una mujer, presuntamente a causa ese microorganismo, también conocido como Flesh Eating Bacteria.

La institución explicó sobre el fallecimiento de la dama, de 61 años. Dijo que el hecho ocurrió en un centro de salud privado, donde ingresó luego de ser referida desde otro establecimiento de salud por presentar un cuadro de deshidratación aguda secundaria a una gastroenteritis. De acuerdo con el informe médico inicial, se trató de un cuadro infeccioso abdominal de origen desconocido.

El Ministerio de Salud ha solicitado la realización de la autopsia y se encuentra a la espera de la autorización de los familiares, la cual permitirá esclarecer con precisión las causas del deceso. Hasta el momento, ni el equipo médico tratante ni el equipo técnico del Ministerio de Salud han determinado que se trate de la bacteria mencionada.

Según la información preliminar, la señora había acudido junto a otras personas a varios establecimientos de comida y posteriormente presentó síntomas de vómito y diarrea. Dos personas de ese grupo manifestaron un cuadro de gastroenteritis; estas no recibieron asistencia médica, fueron tratados de manera ambulatoria.

El Viceministerio de Gestión de Riesgos, junto a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), con la participación de las áreas de Salud Ambiental, Epidemiología, Calidad y la Dirección Provincial de Salud correspondiente, realizó un levantamiento en los establecimientos visitados por la paciente, se tomaron muestras de superficies y alimentos, las cuales fueron enviadas al Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano de la Digemaps, para su análisis.

Durante el levantamiento, se entrevistó a los responsables de los establecimientos para conocer el proceso de preparación de los alimentos y validar el cumplimiento de los estándares de calidad, asimismo, se verificaron las condiciones de higiene del lugar.

El Ministerio de Salud indica, que se han aplicado todos los protocolos correspondientes y que se trabaja de manera coordinada para identificar la causa del cuadro, los resultados de las pruebas serán informados tan pronto estén disponibles.

El Ministerio de Salud hace un llamado a la población a mantener la calma y seguir las informaciones oficiales.