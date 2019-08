En Robert Reid Cabral habrían muerto 34 niños

Solo en el Hospital Robert Read Cabral habrían muerto, hasta el pasado jueves, 34 niños con síntomas de dengue. Así lo aseguró ayer el doctor Waldo Ariel Suero, quien explicó que a esta alarmante cifra se suma que otros 50 niños se encontraban ingresados por la misma enfermedad.

Ariel Suero, ex presidente del CMD, dijo que no se concibe que el ministro de Salud Pública quiera encubrir las cifras reales de muertes, por lo que llamó a la Sociedad de Pediatría, la de Infectología y la de Medicina Interna a que intervengan junto la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que no se siga queriendo tapar la grave situación que está dejando el dengue en la población dominicana.

“Solo en el Robert Read Cabral hasta el jueves teníamos 34 muertes y 50 niños ingresados en sala y más de 1,400 casos en lo que va de año. No entendemos que el ministro tenga la osadía de decir que solo van 10 muertes por dengue. Lo digo responsablemente. Sí, el Ministerio de Salud Pública está ocultando la mortalidad por dengue”, dijo en tono enérgico.

El doctor Suero consideró que si el número muertes es tan alto, solo en este hospital de la capital, en los centros de salud del interior del país de seguro las cifras serán mayores.

Criticó además las medidas restrictivas dadas a los médicos para hablar sobre el tema, lo cual consideró es inconstitucional por el hecho de la libertad de expresión.

El expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) entiende que es mejor decir la verdad y alertar a los dominicanos para evitar más muertes, y no tratar de preservar aspectos de política en la gestión de cualquier funcionario.

“Es preferible que se afecte lo que sea, y no que muera un dominicano más por dengue o falta de información, no importando las consecuencias”, dijo Ariel Suero.

Consideró como “escaramuzas” lo que se está haciendo para luchar contra el dengue, con relación a la gravedad de la situación.

“Se hacen una foto en un patio y ya dicen que están luchando contra el dengue, cuando es mentira”, dijo.